Конечно, попав в больницу, никто не рассчитывает на изысканные блюда для гурманов, которые подарят уникальные вкусовые ощущения.

Интересно Новый тренд сети: как приготовить чипсы из макарон

Но каждый пациент имеет надежду, что пища как минимум будет выглядеть аппетитно. В реальность она воплощается далеко не всегда, и это касается больниц всего мира.

В социальных сетях люди поделились фотографиями ужасных больничных блюд, с которыми им приходилось сталкиваться. После увиденного любая домашняя еда выглядит настоящим шедевром кулинара.

Завтрак в венгерской больнице / Фото Boredpanda

Непонятная вода в тарелке аппетита не прибавляет / Фото Boredpanda

Итальянская кулинария может удивить и таким образом / Фото Boredpanda

В Ирландии тоже не все хорошо / Фото Boredpanda

Вот так угощают в английской больнице / Фото Boredpanda

Больничный вариант лазаньи / Фото Boredpanda

Ужин со стейком представляешь иначе / Фото Boredpanda

Чудо кулинарии из больницы в Румынии / Фото Boredpanda

Иллюстрация "Как можно напугать ужином" / Фото Boredpanda

Польше тоже есть чем похвастаться / Фото Boredpanda

Веганское меню может выглядеть так / Фото Boredpanda