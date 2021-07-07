Конечно, попав в больницу, никто не рассчитывает на изысканные блюда для гурманов, которые подарят уникальные вкусовые ощущения.
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Но каждый пациент имеет надежду, что пища как минимум будет выглядеть аппетитно. В реальность она воплощается далеко не всегда, и это касается больниц всего мира.
В социальных сетях люди поделились фотографиями ужасных больничных блюд, с которыми им приходилось сталкиваться. После увиденного любая домашняя еда выглядит настоящим шедевром кулинара.
Завтрак в венгерской больнице / Фото Boredpanda
Непонятная вода в тарелке аппетита не прибавляет / Фото Boredpanda
Итальянская кулинария может удивить и таким образом / Фото Boredpanda
В Ирландии тоже не все хорошо / Фото Boredpanda
Вот так угощают в английской больнице / Фото Boredpanda
Больничный вариант лазаньи / Фото Boredpanda
Ужин со стейком представляешь иначе / Фото Boredpanda
Чудо кулинарии из больницы в Румынии / Фото Boredpanda
Иллюстрация "Как можно напугать ужином" / Фото Boredpanda
Польше тоже есть чем похвастаться / Фото Boredpanda
Веганское меню может выглядеть так / Фото Boredpanda