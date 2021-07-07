Звісно, потрапивши в лікарню, ніхто не розраховує на вишукані страви для гурманів, які подарують унікальні смакові відчуття.
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Але кожен пацієнт має надію, що їжа щонайменше виглядатиме апетитно. В реальність вона втілюється далеко не завжди, і це стосується лікарень всього світу.
У соціальних мережах люди поділилися світлинами жахливих лікарняних страв, з якими їм доводилося зіштовхуватися. Після побаченого будь-яка домашня їжа виглядає справжнім шедевром кулінара.
Сніданок в угорській лікарні / Фото Boredpanda
Незрозуміла вода в тарілці апетиту не додає / Фото Boredpanda
Італійська кулінарія може здивувати і таким чином / Фото Boredpanda
В Ірландії теж не все добре / Фото Boredpanda
Ось так пригощають в англійській лікарні / Фото Boredpanda
Лікарняний варіант лазаньї / Фото Boredpanda
Вечерю зі стейком уявляєш інакше / Фото Boredpanda
Дивина кулінарії з лікарні в Румунії / Фото Boredpanda
Ілюстрація "Як можна налякати вечерею" / Фото Boredpanda
Польща теж має чим похизуватись / Фото Boredpanda
Веганське меню може виглядати так / Фото Boredpanda