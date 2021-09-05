"Таратуру" у перекладі з болгарської мови означає "холодний суп". Хоч етимологія цієї страви не українська, її здавна готували у наших краях.
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Відомий кулінар Євген Клопотенко рекомендує часто готувати старовинні страви, адже саме завдяки цьому українська культура збережеться у повсякденному житті.
Рецепт супу таратуру
Час: 2 години
Порцій: 4
Незвичний суп / Фото Євген Клопотенко
Холодний суп таратуру готується з вареного буряка, солоних огірків і квасу. Страва виходить дуже смачною та поживною.
Інгредієнти:
- 2 буряки;
- 1 – 2 зелених кисло-солодких яблука;
- 1 маленька цибуля;
- 500 мілілітрів бурякового квасу;
- сік 1/2 лимона (для заправки);
- 2 солоні огірки з розсолом;
- 1 столова ложка;
- сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Помиті та посушені буряки загорніть у фольгу. Поставте буряк у розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину 15 хвилин.
- Готовий буряк наріжте дрібними скибочками.
- Огірки та яблука наріжте соломкою.
- Цибулю розділіть на тонкі кільця.
- З’єднайте буряк з огірками та яблуками, додайте хрін та лимонний сік до смаку.
- Залийте овочі буряковим квасом та розсолом.
- Ретельно все вимішайте і додайте спеції до смаку.
- Готовий суп таратуру має настоятися у холодному місці мінімум 1 годину.