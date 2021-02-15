Диетолог Светлана Фус решила провести ревизию, чтобы понять, как в украинских магазинах хранится курятина. Сейчас она посетила точку продажи курятины ТМ "Наша Ряба" в сети "Мясомаркет" по адресу ул. Миколайчука, 4 (Киев). По итогам ревизии эксперта рассказываем, как здесь хранят, транспортируют и продают курятину.

Сеть "Мясомаркет" – это обновленный формат магазинов у дома, где посетители могут приобрести не только качественное мясо, но и молочные продукты, яйца, соусы, бакалею и готовые блюда. Основная идея сети - сделать жизнь людей более комфортной.



В магазине можно приобрести и готовую еду/ Фото 24 канала

Как продукция с птицефабрик ТМ "Наша Ряба" попадает в точку продажи?

Важным преимуществом фирменных магазинов является доставка напрямую от поставщика. Товар привозят в специальных машинах-рефрижераторах, которые во время транспортировки поддерживают температуру от 0 до 4℃. Вся продукция сопровождается товарно-транспортной накладной и декларацией качества.

Во время приема продукции сотрудник магазина проверяет ее на отсутствие повреждений упаковки, наличие этикетки, срок годности и соответствие информации, указанной в сопроводительных документах (наименование продукта, дата производства, номер партии, количество продукта). Также сотрудник обязательно делает замеры температуры продукции на поверхности упаковки.



С момента открытия мясо хранится максимум три дня / Фото 24 канала

До того, как попасть на витрину, продукция хранится в холодильной камере при температуре от 0 до + 4℃.

Курятина приезжает в транспортной упаковке – вакуумированной, после открытия – продается на вес. Срок годности курицы в вакуумной упаковке – 7 дней. Срок хранения с момента открытия – 3 дня.



Курятину доставляют в вакуумных упаковках / Фото 24 канала

Условия хранения продукции на витрине

На витрине продукт размещен в пластиковых лотках – гастроемкостях, которые моют по мере освобождения, при изменении продукта и в конце каждой рабочей смены. После завершения рабочего дня, емкости освобождают от продукта, перемещая его в чистый лоток, а затем накрывают стретч-пленкой и отправляют на ночь в холодильник.



На витрине курятина хранится в специальных лотках / Фото 24 канала

Использованные лотки и холодильную витрину моют и дезинфицируют. Витрина, напомним, поддерживает температуру от 0 до +4℃. Продукция здесь пополняется по мере освобождения лотков.

Санитарные книжки и условия работы сотрудников

Все сотрудники имеют медицинские книжки и проходят медосмотр один раз в шесть месяцев. Перед тем, как приступить к выполнению своих обязанностей, персонал переодевается в фирменную одежду, надевает сменную обувь, моет и дезинфицирует руки.

Учитывая карантин, все обязательно работают в масках и в одноразовых перчатках.



Все работают в одноразовых масках и перчатках / Фото 24 канала

При каких условиях происходит списание продукции?

По окончании срока годности продукта (в конце последнего дня) его обязательно снимают с реализации и списывают. Также списание продукта предусмотрено в случае, если он не соответствует любому из параметров качества: неудовлетворительный внешний вид, несвойственный продукту запах, наличие посторонних примесей.

На практике продукция, которая подпадает под вышеуказанные параметры, попадается крайне редко, поскольку на фабриках она проходит тщательный контроль качества.

Зачем продукцию вакуумируют?

Нерасфасованную продукцию, которую люди покупают на вес, в "Мясомаркете" могут упаковать в вакуумную упаковку. Услуга бесплатная. Так гораздо удобнее нести курятину домой, чтобы она не "подтекла". Дома мясо можно спокойно положить в холодильник и не перекладывать в другой контейнер.





Курятину можно вакуумировать прямо в точке продажи / Фото 24 канала

Кто и как часто осуществляет проверку и аудит точки продажи?

Периодический контроль работы торговой точки осуществляется представителями департамента технологии качества и безопасности пищевых продуктов агрохолдинга МХП. В рамках действующего законодательства может осуществлять контроль также Госпродпотребслужба. И происходит это всегда внезапно – без предупреждения.

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"Но мы четко следим за качеством не потому что боимся, что кто-то нас проверит, а потому, что очень дорожим нашей репутацией перед покупателем – предприятие, которое продает исключительно свежее мясо", – объясняет бренд-шеф МХП Алекс Юсупов.

На что обращать внимание при выборе курятины и ее частей в магазине?

Определение желаемой части курицы.

Внешний вид (отсутствие перьев, розового оттенка, с желтоватым жиром, гладкая и не липкая поверхность, отсутствие кровоизлияний – признаки качественного мяса).

Информация о сроке годности, температуру хранения, производителя, пищевую ценность и тому подобное.



Важно обращать внимание на внешний вид мяса и данные на этикетке / Фото 24 канала

Также в точке продажи ТМ "Наша Ряба" в "Мясомаркете" можно купить шаурму. И, конечно же, Светлана Фус не могла не проверить и ее качество.

На самом деле это – потрясающий перекус, очень сытный и очень здоровый. Потому что берется курица, которая готовится не путем жарки, а в собственном соку. Берутся овощи. Единственное, что можно регулировать – это добавление соусов,

– комментирует диетолог.

Поэтому ревизия удалась: все по правилам, качество – на высоком уровне, еще и можно попробовать, фактически не выходя из магазина.



Светлана Фус и Алекс Юсупов пробуют шаурму / Фото 24 канала

Смотрите полное видео ревизии точки продаж: