Дієтологиня Світлана Фус вирішила провести ревізію, аби зрозуміти, як в українських магазинах зберігається курятина. Наразі вона завітала до точки продажу курятини ТМ "Наша Ряба" у мережу "М’ясомаркет" за адресою вул. Миколайчука, 4 (Київ). За підсумками ревізії експертки розповідаємо, як тут зберігають, транспортують та продають курятину.

Мережа "М'ясомаркет" – це оновлений формат магазинів біля дому, де відвідувачі можуть придбати не лише якісне м’ясо, а й молочні продукти, яйця, соуси, бакалію та готові страви. Основна ідея мережі – зробити життя людей більш комфортним.

У магазині можна придбати й готову їжу / Фото 24 каналу

Як продукція з птахофабрик ТМ "Наша Ряба" потрапляє в точку продажу?

Важливою перевагою фірмових магазинів є доставка напряму від постачальника. Товар привозять у спеціальних машинах-рефрижераторах, які під час транспортування підтримують температуру від 0 до + 4 ℃. Уся продукція супроводжується товарно-транспортною накладною та декларацією якості.

Під час прийому продукції співробітник магазину перевіряє її на відсутність пошкоджень пакування, наявність етикетки, строк придатності й відповідність інформації, зазначеної в супровідних документах (найменування продукту, дата виробництва, номер партії, кількість продукту). Також співробітник обов'язково робить заміри температури продукції на поверхні упакування.



З моменту відкриття м'ясо зберігається максимум три дні / Фото 24 каналу

До того, як потрапити на вітрину, продукція зберігається в холодильній камері при температурі від 0 до + 4 ℃.

Курятина приїжджає у транспортній упаковці – завакуумованою, після відкриття - продається на вагу. Термін придатності курки у вакуумній упаковці – 7 днів. Термін зберігання з моменту відкриття – 3 дні.



Курятину доставляють у вакуумних упаковках / Фото 24 каналу

Умови зберігання продукції у вітрині

На вітрині продукт розміщений у пластикових лотках – гастроємностях, які миють у міру звільнення, при зміні продукту і в кінці кожної робочої зміни. Після завершення робочого дня, ємності звільняють від продукту, переміщаючи його у чистий лоток, а потім накривають стретч-плівкою і відправляють на ніч у холодильник.



На вітрині курятина зберігається у спеціальних лотках / Фото 24 каналу

Використані лотки та холодильну вітрину миють і дезінфікують. Вітрина, нагадаємо, підтримує температуру від 0 до +4℃. Продукція тут поповнюється в міру звільнення лотків.

Санітарні книжки й умови роботи співробітників

Усі співробітники мають медичні книжки й проходять медогляд один раз на шість місяців. Перед тим, як взятися до виконання своїх обов'язків, персонал переодягається в фірмовий одяг, взуває змінне взуття, миє та дезінфікує руки.

Зважаючи на карантин, усі обов'язково працюють у масках і в одноразових рукавичках.



Всі працюють в одноразових масках та рукавичках / Фото 24 каналу

За яких умов відбувається списання продукції?

По закінченню строку придатності продукту (наприкінці останнього дня) його обов'язково знімають з реалізації та списують. Також списання продукту передбачене у випадку, якщо він не відповідає будь-якому з параметрів якості: незадовільний зовнішній вигляд, невластивий продукту запах, наявність сторонніх домішок.

На практиці продукція, що підпадає під вищевказані параметри, трапляється вкрай рідко, оскільки на фабриках вона проходить ретельний контроль якості.

Навіщо продукцію вакуумують?

Нефасовану продукцію, яку люди купують на вагу, у "М'ясомаркеті" можуть упакувати у вакуумну упаковку. Послуга є безкоштовною. Так набагато зручніше нести курятину додому, щоб вона не "підтекла". Удома м’ясо можна спокійно покласти в холодильник і не перекладати до іншого контейнера.



Курятину можна завакуумувати прямо в точці продажу / Фото 24 каналу

Хто і як часто здійснює перевірку й аудит точки продажу?

Періодичний контроль роботи торгової точки здійснюється представниками департаменту технології якості й безпеки харчових продуктів агрохолдингу МХП. У межах чинного законодавства може здійснювати контроль також Держпродспоживслужба. І відбувається це завжди раптово – без попередження.

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"Але ми чітко стежимо за якістю не тому що боїмося, що хтось нас перевірить, а тому, що дуже дорожимо нашою репутацією перед покупцем – підприємство, яке продає винятково свіже м'ясо", – пояснює бренд-шеф МХП Алекс Юсупов.

На що звертати увагу при виборі курятини та її частин в магазині?

Визначення бажаної частини курки.

Зовнішній вигляд (відсутність пір’я, рожевого відтінку, з жовтуватим жиром, гладка й не липка поверхня, відсутність крововиливів – ознаки якісного м'яса).

Інформація про термін придатності, температуру зберігання, виробника, харчову цінність тощо.



Важливо звертати увагу на зовнішній вигляд м'яса та дані на етикетці / Фото 24 каналу

Також у точці продажу ТМ "Наша Ряба" у "М'ясомаркеті" можна купити шаурму. І, звісно ж, Світлана Фус не могла не перевірити і її якість.

Насправді це – приголомшливий перекус, дуже ситний і дуже здоровий. Тому що береться курка, яка готується не шляхом смаження, а у власному соку. Беруться овочі. Єдине, що можна регулювати – це додавання соусів,

– коментує дієтологиня.

Тож ревізія вдалася: все за правилами, якість – на високому рівні, ще й можна посмакувати, фактично не виходячи з магазину.



Світлана Фус та Алекс Юсупов куштують шаурму / Фото 24 каналу

Дивіться повне відео ревізії точки продажу: