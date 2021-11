Кортни Кокс приобрела невероятную популярность после роли Моники Геллер в культовом сериале "Друзья". Как и любимая героиня (Моника работала шеф-поваром) Кортни обожает готовить и часто удивляет поклонников необычными рецептами.

Не пропустите Легко, быстро и со вкусом: топ-3 необычные блюда из курицы, пленяющие всю семью

Очередной вкуснятиной от звездной актрисы стала курятина. Особенностью этого блюда является то, что птица готовится в молоке.

Рецепт курицы в молоке

Ингредиенты:

1,5 килограмма целой курицы;

100 грамм сливочного масла;

50 г оливкового масла;

½ палочки корицы;

1 пучок свежего шалфея;

2 лимона;

10 зубчиков чеснока;

0,5 литра молока,

морская соль, черный перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Приправьте курицу морской солью и черным перцем. В большой кастрюле с антипригарным покрытием или широкой сковороде растопите сливочное и оливковое масло и обжарьте курицу. Регулярно переворачивайте птицу, чтобы она приобрела равномерный цвет. Снимите с огня, положите курицу на тарелку. Вылейте лишний жир, возникший в кастрюле и снова положите сюда курицу. Добавьте к птице корицу, шалфей, лимон, чеснок и залейте молоком. Готовьте курицу в разогретой духовке около 1,5 часов. Цедра лимона и молоко в сочетании с курицей создадут удивительный соус. Для подачи мяса отделите от костей и разделите между тарелками. Ложкой налейте большое количество сока и приправьте все творогом. К курице отличным дополнением станут шпинат и картофельное пюре.

Текст публикации Кортни Кокс:

3.5 lb free-range whole chicken

(almost) one stick of unsalted butter

olive oil

½ a cinnamon stick

1 bunch of fresh sage, leaves picked

2 lemons

10 cloves of garlic

2 1/3 cups milk

1. Preheat the oven to 375 and find a snug-fitting pot for the chicken.

2. Season the chicken generously with sea salt and black pepper, and fry it in the butter and a little oil, turning regularly to get an even color all over.

3. Remove from the heat, put the chicken on a plate, and throw away the oil and butter left in the pot. This will leave you with sticky goodness at the bottom of the pan for a caramelly flavor later on.

4. Put the chicken back in the pot with the rest of the ingredients (speed-peel the lemon zest and leave the garlic cloves unpeeled), and cook in the preheated oven for 1 hour 30 minutes, basting with the cooking juice when you remember. The lemon zest will sort of split the milk, making an amazing sauce.

5. To serve, pull the meat off the bones and divide between plates. Spoon over plenty of juice and the little curds. Delicious served with wilted spinach or greens and some mashed potato.