Медовый маринад можно считать идеальным для курятины, ведь при запекании или обжаривании мяса образовывается хрустящая сладкая кожица.

Читайте также Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родных

Подавайте это блюдо с нежным картофельным пюре, овощами на гриле или свежим салатом.

Рецепт куриных голеней с апельсинами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных голеней;

– 2 апельсина;

– 6 зубчиков чеснока;

– свежие веточки орегано.

Для маринада:

– 4 столовых ложки меда;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 2 чайных ложки дижонской горчицы;

– 50 миллилитров апельсинового сока.

Приготовление:

Переложите куриные голени в глубокую посуду. Разогрейте духовку до 200 градусов в режиме "конвекция". Для маринада к мясу смешайте горячий мед, соевый соус, горчицу и апельсиновый сок. Тщательно смажьте куриные голени маринадом и переложите в жаропрочный противень. Апельсины нарежьте кружочками и выложите на и между курочкой.

Фото Shutterstock

Почистите зубчики чеснока, добавьте к блюду вместе с веточками розмарина. Отправьте голени в духовку на 25 минут. По желанию, через 10 минут их можно перевернуть в противне. Готовые куриные голени с горячими апельсинами подавайте к столу.

Приятного аппетита!