Медовий маринад можна вважати ідеальним для курятини, адже при запіканні чи обсмажуванні м'яса утворюється хрумка солодка шкірочка.

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Подавайте цю страву з ніжним картопляним пюре, овочами на грилі або свіжим салатом.

Рецепт курячих гомілок з апельсинами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих гомілок;

– 2 апельсини;

– 6 зубчиків часнику;

– свіжі гілочки орегано.

Для маринаду:

– 4 столові меду;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;

– 50 мілілітрів апельсинового соку.

Приготування:

Перекладіть курячі гомілки у глибокий посуд.

Розігрійте духовку до 200 градусів в режимі "конвекція".

Для маринаду до м'яса змішайте гарячий мед, соєвий соус, гірчицю та апельсиновий сік. Ретельно змастіть курячі гомілки маринадом та перекладіть в жаротривке деко.

Апельсини наріжте кружальцями та викладіть на та між курочку.



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Почистіть зубчики часнику, додайте до страви разом з гілочками розмарину.

Відправте гомілки в духовку на 25 хвилин. За бажанням, через 10 хвилин їх можна перевернути в деко.

Готові курячі гомілки з апельсинами гарячими до столу.

Смачного!