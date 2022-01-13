Медовий маринад можна вважати ідеальним для курятини, адже при запіканні чи обсмажуванні м'яса утворюється хрумка солодка шкірочка.

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Подавайте цю страву з ніжним картопляним пюре, овочами на грилі або свіжим салатом.

Рецепт курячих гомілок з апельсинами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  1. Перекладіть курячі гомілки у глибокий посуд.
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів в режимі "конвекція".
  1. Для маринаду до м'яса змішайте гарячий мед, соєвий соус, гірчицю та апельсиновий сік. Ретельно змастіть курячі гомілки маринадом та перекладіть в жаротривке деко.
  1. Апельсини наріжте кружальцями та викладіть на та між курочку.


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  1. Почистіть зубчики часнику, додайте до страви разом з гілочками розмарину.
  1. Відправте гомілки в духовку на 25 хвилин. За бажанням, через 10 хвилин їх можна перевернути в деко.
  1. Готові курячі гомілки з апельсинами гарячими до столу.

Смачного!