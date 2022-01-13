Медовий маринад можна вважати ідеальним для курятини, адже при запіканні чи обсмажуванні м'яса утворюється хрумка солодка шкірочка.
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Подавайте цю страву з ніжним картопляним пюре, овочами на грилі або свіжим салатом.
Рецепт курячих гомілок з апельсинами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Перекладіть курячі гомілки у глибокий посуд.
- Розігрійте духовку до 200 градусів в режимі "конвекція".
- Для маринаду до м'яса змішайте гарячий мед, соєвий соус, гірчицю та апельсиновий сік. Ретельно змастіть курячі гомілки маринадом та перекладіть в жаротривке деко.
- Апельсини наріжте кружальцями та викладіть на та між курочку.
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- Почистіть зубчики часнику, додайте до страви разом з гілочками розмарину.
- Відправте гомілки в духовку на 25 хвилин. За бажанням, через 10 хвилин їх можна перевернути в деко.
- Готові курячі гомілки з апельсинами гарячими до столу.
Смачного!