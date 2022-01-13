Ужин за 30 минут: рецепт куриных голеней с апельсинами

13 января 2022 , 18:49
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Источник:

24 канал

Чтобы вкусно и полезно поужинать, не обязательно часами стоять возле плиты. Мы подготовили для вас вкусный и быстрый рецепт куриных голеней в кисло-сладком соусе с апельсинами.

Медовый маринад можно считать идеальным для курятины, ведь при запекании или обжаривании мяса образовывается хрустящая сладкая кожица.

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Подавайте это блюдо с нежным картофельным пюре, овощами на гриле или свежим салатом.

Рецепт куриных голеней с апельсинами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм куриных голеней;
– 2 апельсина;
– 6 зубчиков чеснока;
– свежие веточки орегано.
Для маринада:
– 4 столовых ложки меда;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 2 чайных ложки дижонской горчицы;
– 50 миллилитров апельсинового сока.

Приготовление:

  1. Переложите куриные голени в глубокую посуду.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов в режиме "конвекция".
  3. Для маринада к мясу смешайте горячий мед, соевый соус, горчицу и апельсиновый сок. Тщательно смажьте куриные голени маринадом и переложите в жаропрочный противень.
  4. Апельсины нарежьте кружочками и выложите на и между курочкой.

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  1. Почистите зубчики чеснока, добавьте к блюду вместе с веточками розмарина.
  2. Отправьте голени в духовку на 25 минут. По желанию, через 10 минут их можно перевернуть в противне.
  3. Готовые куриные голени с горячими апельсинами подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак