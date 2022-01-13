Ужин за 30 минут: рецепт куриных голеней с апельсинами
13 января 2022 , 18:49Читати новину українською
Источник:24 канал
Чтобы вкусно и полезно поужинать, не обязательно часами стоять возле плиты. Мы подготовили для вас вкусный и быстрый рецепт куриных голеней в кисло-сладком соусе с апельсинами.
Медовый маринад можно считать идеальным для курятины, ведь при запекании или обжаривании мяса образовывается хрустящая сладкая кожица.
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Подавайте это блюдо с нежным картофельным пюре, овощами на гриле или свежим салатом.
Рецепт куриных голеней с апельсинами
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
– 1 килограмм куриных голеней;
– 2 апельсина;
– 6 зубчиков чеснока;
– свежие веточки орегано.
Для маринада:
– 4 столовых ложки меда;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 2 чайных ложки дижонской горчицы;
– 50 миллилитров апельсинового сока.
Приготовление:
- Переложите куриные голени в глубокую посуду.
- Разогрейте духовку до 200 градусов в режиме "конвекция".
- Для маринада к мясу смешайте горячий мед, соевый соус, горчицу и апельсиновый сок. Тщательно смажьте куриные голени маринадом и переложите в жаропрочный противень.
- Апельсины нарежьте кружочками и выложите на и между курочкой.
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- Почистите зубчики чеснока, добавьте к блюду вместе с веточками розмарина.
- Отправьте голени в духовку на 25 минут. По желанию, через 10 минут их можно перевернуть в противне.
- Готовые куриные голени с горячими апельсинами подавайте к столу.
Приятного аппетита!