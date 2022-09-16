Только представьте, хрустящая трубочка с нежной и сладкой вареной сгущенкой – объедение. И вы с легкостью можете приготовить ее дома, ведь у нас есть проверенный рецепт.

Читайте также Без ущерба для фигуры: рецепт мясной пиццы без теста

Также такие трубочки можно начинять заварным кремом или взбитыми сливками, но вкуснее всего со сгущенкой.

Рецепт вафельных трубочек со сгущенкой

Время: 30 – 40 минут

30 – 40 минут Порции: 15 штук

Ингредиенты:

– 3 куриных яйца;

– щепотка соли;

– 150 граммов сахара;

– 100 граммов сливочного масла;

– 100 миллилитров молока;

– 200 граммов муки.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.

Яйца взбиваем с сахаром и солью в пышную светлую пену. Добавляем растопленное сливочное масло, молоко и перемешиваем. Добавляем просеянную муку и снова перемешиваем.

Выкладываем 1 столовую ложку теста на сухую, хорошо разогретую сковороду и быстро распределяем максимально тонким слоем с помощью ложки. Жарим с двух сторон до золотистого цвета.

Снимаем с огня и сразу же сворачиваем в трубочку. Перед подачей, остывшие трубочки наполняем вареной сгущенкой. ⠀

Обратите внимание, если вам не удалось сделать их достаточно тонкими и они получились не сильно хрустящими – их можно подсушить в духовке.

Приятного тебе аппетита!