Тільки уявіть, хрумка трубочка з ніжною і солодкою вареною згущенкою – смакота. І ви з легкістю можете приготувати її вдома, адже у нас є перевірений рецепт.

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Також такі трубочки можна начиняти заварним кремом або збитими вершками, але найсмачніше таки зі згущенкою.

Рецепт вафельних трубочок зі згущенкою

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 15 штук

Інгредієнти:

– 3 курячих яйця;

– дрібка солі;

– 150 грамів цукру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 100 мілілітрів молока;

– 200 грамів борошна.

Приготування:

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

Яйця збиваємо з цукром та сіллю до пишної світлої піни. Додаємо розтоплене вершкове масло, молоко і перемішуємо. Додаємо просіяне борошно і знову перемішуємо.

Викладаємо 1 столову ложку тіста на суху, добре розігріту сковорідку та швидко розподіляємо максимально тонким шаром за допомогою ложки. Смажимо з двох сторін до золотистого кольору.

Знімаємо з вогню і одразу ж згортаємо у трубочку. Перед подачею, остиглі трубочки наповнюємо вареним згущеним молоком. ⠀

Зверніть увагу, якщо вам не вдалося зробити їх досить тонкими і вони вийшли не сильно хрусткими – їх можна підсушити в духовці.

Смачного!