Вафельные трубочки со сгущенкой: рецепт на сковороде
16 сентября 2022 , 12:19Читати новину українською
Источник:инстаграммы Valeriia Veligura
Вспомните свое детство. Каким был ваш любимый десерт? Если первыми в голову пришли вафельные трубочки с вареной сгущенкой – этот рецепт точно вам понравится!
Только представьте, хрустящая трубочка с нежной и сладкой вареной сгущенкой – объедение. И вы с легкостью можете приготовить ее дома, ведь у нас есть проверенный рецепт.
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Также такие трубочки можно начинять заварным кремом или взбитыми сливками, но вкуснее всего со сгущенкой.
Рецепт вафельных трубочек со сгущенкой
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: 15 штук
– 3 куриных яйца;
– щепотка соли;
– 150 граммов сахара;
– 100 граммов сливочного масла;
– 100 миллилитров молока;
– 200 граммов муки.
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Яйца взбиваем с сахаром и солью в пышную светлую пену. Добавляем растопленное сливочное масло, молоко и перемешиваем. Добавляем просеянную муку и снова перемешиваем.
- Выкладываем 1 столовую ложку теста на сухую, хорошо разогретую сковороду и быстро распределяем максимально тонким слоем с помощью ложки. Жарим с двух сторон до золотистого цвета.
- Снимаем с огня и сразу же сворачиваем в трубочку. Перед подачей, остывшие трубочки наполняем вареной сгущенкой. ⠀
- Обратите внимание, если вам не удалось сделать их достаточно тонкими и они получились не сильно хрустящими – их можно подсушить в духовке.
Приятного тебе аппетита!