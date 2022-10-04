Вафельный торт Рафаэлло – это не только вкусный домашний десерт, но и бюджетная версия любимых конфет с кокосом. Он без преувеличения готовится за 20 минут и без лишних трудностей.

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Рецепт вафельного торта Рафаэлло

Время: 20 минут

Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 1 упаковка светлых вафельных лепешек;

– 160 граммов белого шоколада;

– 50 граммов сахарной пудры;

– 300 граммов крем-сыра;

– 300 граммов 33% коровьих сливок;

– 50 г кокосовой стружки для крема.

Дополнительно:

– 50 г кокосовой стружки для декора;

– конфеты Рафаэлло для декора.

Приготовление:️

Белый шоколад растапливаем на паровой бане или в микроволновке (импульсами), далее охлаждаем до комнатной температуры.

Соединяем крем-сыр, сахарную пудру, растопленный шоколад и 2 минуты взбиваем миксером.

В отдельной посуде взбиваем миксером очень холодные сливки к стойким пикам. Смешиваем вместе взбитые сливки и творожную массу, добавляем кокосовую стружку, перемешиваем лопаткой до однородной массы.

Поочередно смазываем вафельные лепешки кремом, торт сверху декорируем кокосовым кремом, кокосовой стружкой и половинками конфет Рафаэлло.

Такой вафельный торт можно сразу подавать к столу, или храните в холодильнике.

Приятного тебе аппетита!