Вафельний торт Рафаелло – це не тільки смачний домашній десерт, а й бюджетна версія улюблених цукерок з кокосом. Він, без перебільшення, готується за 20 хвилин та без зайвих труднощів.
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Рецепт вафельного торта Рафаелло
Час: 20 хвилин
Порції: 6 – 8
Приготування:️
- Білий шоколад розтоплюємо на паровій бані або в мікрохвильовій печі (імпульсами), далі охолоджуємо до кімнатної температури.
- З'єднуємо крем-сир, цукрову пудру, розтоплений шоколад і 2 хвилини збиваємо міксером.️
- В окремому посуді збиваємо міксером дуже холодні вершки до стійких піків.️ Змішуємо разом збиті вершки і сирну масу, додаємо кокосову стружку, перемішуємо лопаткою до однорідної маси.
- ️Почергово змащуємо вафельні коржі кремом, торт зверху декоруємо кокосовим кремом, кокосовою стружкою і половинками цукерок Рафаелло.
- ️Такий вафельний торт можна одразу подавати до столу, або зберігайте в холодильнику.
Смачного!