Можно есть губами: вафельный торт Рафаэлло за 20 минут

4 октября 2022 , 14:25
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Источник:

инстаграмм Вкусные домашние рецепты

Чтобы быстро и без лишней суеты приготовить дома сладкий торт, вам нужно всего 20 минут. Вафельный торт с кокосовой стружкой ничем не отличается от популярных конфет Рафаэлло.

Вафельный торт Рафаэлло – это не только вкусный домашний десерт, но и бюджетная версия любимых конфет с кокосом. Он без преувеличения готовится за 20 минут и без лишних трудностей.

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Рецепт вафельного торта Рафаэлло

Время: 20 минут

Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 1 упаковка светлых вафельных лепешек;
– 160 граммов белого шоколада;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 300 граммов крем-сыра;
– 300 граммов 33% коровьих сливок;
– 50 г кокосовой стружки для крема.
Дополнительно:
– 50 г кокосовой стружки для декора;
– конфеты Рафаэлло для декора.

Приготовление:️

  • Белый шоколад растапливаем на паровой бане или в микроволновке (импульсами), далее охлаждаем до комнатной температуры.
  • Соединяем крем-сыр, сахарную пудру, растопленный шоколад и 2 минуты взбиваем миксером.
  • В отдельной посуде взбиваем миксером очень холодные сливки к стойким пикам. Смешиваем вместе взбитые сливки и творожную массу, добавляем кокосовую стружку, перемешиваем лопаткой до однородной массы.
  • Поочередно смазываем вафельные лепешки кремом, торт сверху декорируем кокосовым кремом, кокосовой стружкой и половинками конфет Рафаэлло.
  • Такой вафельный торт можно сразу подавать к столу, или храните в холодильнике.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак