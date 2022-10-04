Можно есть губами: вафельный торт Рафаэлло за 20 минут
4 октября 2022 , 14:25Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Чтобы быстро и без лишней суеты приготовить дома сладкий торт, вам нужно всего 20 минут. Вафельный торт с кокосовой стружкой ничем не отличается от популярных конфет Рафаэлло.
Вафельный торт Рафаэлло – это не только вкусный домашний десерт, но и бюджетная версия любимых конфет с кокосом. Он без преувеличения готовится за 20 минут и без лишних трудностей.
Читайте также Британская классика: рецепт пирога овцевода с картофельным пюре и говяжьим фаршем
Рецепт вафельного торта Рафаэлло
Время: 20 минут
Порции: 6 – 8Ингредиенты:
– 1 упаковка светлых вафельных лепешек;
– 160 граммов белого шоколада;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 300 граммов крем-сыра;
– 300 граммов 33% коровьих сливок;
– 50 г кокосовой стружки для крема.
Дополнительно:
– 50 г кокосовой стружки для декора;
– конфеты Рафаэлло для декора.
Приготовление:️
- Белый шоколад растапливаем на паровой бане или в микроволновке (импульсами), далее охлаждаем до комнатной температуры.
- Соединяем крем-сыр, сахарную пудру, растопленный шоколад и 2 минуты взбиваем миксером.
- В отдельной посуде взбиваем миксером очень холодные сливки к стойким пикам. Смешиваем вместе взбитые сливки и творожную массу, добавляем кокосовую стружку, перемешиваем лопаткой до однородной массы.
- Поочередно смазываем вафельные лепешки кремом, торт сверху декорируем кокосовым кремом, кокосовой стружкой и половинками конфет Рафаэлло.
- Такой вафельный торт можно сразу подавать к столу, или храните в холодильнике.
Приятного тебе аппетита!