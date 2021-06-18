Как приготовить ванильное мороженое с шоколадной крошкой: простой рецепт сладкого десерта

Мороженое – вкусный сладкий десерт, который нравится детям и взрослым. Мы подготовили для вас простой рецепт, который вы с легкостью приготовите дома.
Ванильное мороженое – вкусный десерт. Это классическое мороженое, которое готовят на основе сливок, молока и яиц, а также добавляют стручок ванили или ванильный сахар. Его используют как основу для других видов мороженого.
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Мороженое можно подавать на десерт, к выпечке или кофе, украсив фруктами, ягодами или листиками мяты.
Вкусный десерт готовили еще во времена династии Юань в XIV веке в Монголии, где во время приготовления различных смесей, добавляли лед для охлаждения. Рецепт приготовления распространялся с Востока в Европу, постепенно совершенствовался и менялся.
Во Франции в начале XVIII века в мороженое начали добавлять яичные желтки и ваниль. Позже ванильное мороженое появилось в Соединенных Штатах, когда Томас Джефферсон привез рецепт из Франции.
Рецепт ванильного мороженого с шоколадной крошкой
- Время: 4 час 30 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 289 ккал
– 500 миллилитров молока 3,2%;
– 500 миллилитров сливок 30%
– 6 яиц;
– 100 граммов сахара;
– 15 граммов ванильного сахара;
– 50 граммов шоколада;
– мята.
- В кастрюлю вылейте молоко, сливки, добавьте сахар, поставьте на огонь.
- В миску с желтками добавьте сахар, ванильный сахар, взбейте миксером. Добавьте несколько ложек молока, снова взбейте.
Процесс сбивания желтков/ Pexels
- Шоколад измельчите в крошку.
Шоколад/ Фото Pexels
- В крем добавьте шоколадную крошку, перемешайте. Оставьте для охлаждения на 4 часа в холодильник.
Ванильное мороженое с шоколадной крошкой / Фото Unsplash
- Достаньте мороженого за десять минут до подачи, выложите в тарелки, задекорируйте листочками мяты. Приятного тебе аппетита!. Приятного аппетита!