Как приготовить ванильное мороженое с шоколадной крошкой: простой рецепт сладкого десерта

Мороженое – вкусный сладкий десерт, который нравится детям и взрослым. Мы подготовили для вас простой рецепт, который вы с легкостью приготовите дома.

Ванильное мороженое – вкусный десерт. Это классическое мороженое, которое готовят на основе сливок, молока и яиц, а также добавляют стручок ванили или ванильный сахар. Его используют как основу для других видов мороженого.

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Мороженое можно подавать на десерт, к выпечке или кофе, украсив фруктами, ягодами или листиками мяты.

Вкусный десерт готовили еще во времена династии Юань в XIV веке в Монголии, где во время приготовления различных смесей, добавляли лед для охлаждения. Рецепт приготовления распространялся с Востока в Европу, постепенно совершенствовался и менялся.

Во Франции в начале XVIII века в мороженое начали добавлять яичные желтки и ваниль. Позже ванильное мороженое появилось в Соединенных Штатах, когда Томас Джефферсон привез рецепт из Франции.

Рецепт ванильного мороженого с шоколадной крошкой

Время: 4 час 30 минут

4 час 30 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 289 ккал

В кастрюлю вылейте молоко, сливки, добавьте сахар, поставьте на огонь. В миску с желтками добавьте сахар, ванильный сахар, взбейте миксером. Добавьте несколько ложек молока, снова взбейте.

– 500 миллилитров молока 3,2%;– 500 миллилитров сливок 30%– 6 яиц;– 100 граммов сахара;– 15 граммов ванильного сахара;– 50 граммов шоколада;– мята.

Процесс сбивания желтков/ Pexels

Шоколад измельчите в крошку.

Шоколад/ Фото Pexels

В крем добавьте шоколадную крошку, перемешайте. Оставьте для охлаждения на 4 часа в холодильник.

Ванильное мороженое с шоколадной крошкой / Фото Unsplash