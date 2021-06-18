Ванільне морозиво – смачний десерт. Це класичне морозиво, яке готують на основі вершків, молока та яєць, а також додають стручок ванілі або ванільний цукор. Його використовують як основу для інших видів морозива.
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Морозиво можна подавати на десерт, до випічки або кави, прикрасивши фруктами, ягодами або листочками м'яти.
Рецепт ванільного морозива з шоколадною крихтою
- Час: 4 години 30 хвилин
- Порції: 4 – 5
- Калорійність на 100 грамів: 289 ккал
- У каструлю вилийте молоко, вершки, додайте половину цукру, поставте на вогонь.
- У миску з жовтками додайте цукор, ванільний цукор, збийте міксером. Додайте кілька ложок молока, знову збийте.
Процес збивання жовтків з цукром/ Фото Pexels
- Шоколад подрібніть у крихту.
Шоколад/ Фото Pexels
- У крем додайте шоколадну крихту, перемішайте, викладіть у форму. Залиште на 4 години у холодильник для заморожування.
Ванільне морозиво з шоколадною крихтою/ Фото Unsplash
- Дістаньте морозива за десять хвилин до подачі, викладіть у тарілки, задекоруйте листочками м'яти. Смачного!