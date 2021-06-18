Ванильное мороженое – вкусный десерт. Это классическое мороженое, которое готовят на основе сливок, молока и яиц, а также добавляют стручок ванили или ванильный сахар. Его используют как основу для других видов мороженого.
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Мороженое можно подавать на десерт, к выпечке или кофе, украсив фруктами, ягодами или листиками мяты.
Рецепт ванильного мороженого с шоколадной крошкой
- Время: 4 час 30 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 289 ккал
- В кастрюлю вылейте молоко, сливки, добавьте сахар, поставьте на огонь.
- В миску с желтками добавьте сахар, ванильный сахар, взбейте миксером. Добавьте несколько ложек молока, снова взбейте.
Процесс сбивания желтков/ Pexels
- Шоколад измельчите в крошку.
Шоколад/ Фото Pexels
- В крем добавьте шоколадную крошку, перемешайте. Оставьте для охлаждения на 4 часа в холодильник.
Ванильное мороженое с шоколадной крошкой / Фото Unsplash
- Достаньте мороженого за десять минут до подачи, выложите в тарелки, задекорируйте листочками мяты. Приятного тебе аппетита!. Приятного аппетита!