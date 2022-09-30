Тыква – один из самых любимых продуктов осени, которым можно полакомиться в любом виде. Особенно вкусным получается варенье из тыквы, которое будет отлично подходить как для десертов, так и в качестве обычной намазки на хлеб к чаю.

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Варенье из тыквы: рецепт

Время: 30 минут
Порций: рассчитано на 8 человек

Тыквенное наслаждение / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • 2 килограмма тыквы (почищенной);
  • 700 грамм сахара;
  • 2 апельсина;
  • 2 лимона;
  • 2 чайные ложки лимонной кислоты;
  • половина стакана воды;
  • 2 конфитюрки.

Приготовление:

  1. Очищаем тыкву, удаляем семена и нарезаем кубиками. Кладем в кастрюлю с водой и варим, пока тыква не будет мягкой.
  2. Лимон и апельсины ошпариваем, натираем цедру, затем выжимаем сок и добавляем к тыкве.
  3. Все тщательно перебиваем блендером. Добавляем конфитюрку и лимонную кислоту и варим 3 минуты.
  4. Добавляем сахар и варим еще 3 минуты.
  5. Горячее варенье раскладываем по банкам и переворачиваем вверх дном. После охлаждения варенье храним в прохладном месте.