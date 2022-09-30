Тыква – один из самых любимых продуктов осени, которым можно полакомиться в любом виде. Особенно вкусным получается варенье из тыквы, которое будет отлично подходить как для десертов, так и в качестве обычной намазки на хлеб к чаю.
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Варенье из тыквы: рецепт
Время: 30 минут
Порций: рассчитано на 8 человек
Тыквенное наслаждение / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 2 килограмма тыквы (почищенной);
- 700 грамм сахара;
- 2 апельсина;
- 2 лимона;
- 2 чайные ложки лимонной кислоты;
- половина стакана воды;
- 2 конфитюрки.
Приготовление:
- Очищаем тыкву, удаляем семена и нарезаем кубиками. Кладем в кастрюлю с водой и варим, пока тыква не будет мягкой.
- Лимон и апельсины ошпариваем, натираем цедру, затем выжимаем сок и добавляем к тыкве.
- Все тщательно перебиваем блендером. Добавляем конфитюрку и лимонную кислоту и варим 3 минуты.
- Добавляем сахар и варим еще 3 минуты.
- Горячее варенье раскладываем по банкам и переворачиваем вверх дном. После охлаждения варенье храним в прохладном месте.