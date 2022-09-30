Тыква – один из самых любимых продуктов осени, которым можно полакомиться в любом виде. Особенно вкусным получается варенье из тыквы, которое будет отлично подходить как для десертов, так и в качестве обычной намазки на хлеб к чаю.

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Варенье из тыквы: рецепт

Время: 30 минут

Порций: рассчитано на 8 человек

Тыквенное наслаждение / Фото Unsplash

Ингредиенты:

2 килограмма тыквы (почищенной);

700 грамм сахара;

2 апельсина;

2 лимона;

2 чайные ложки лимонной кислоты;

половина стакана воды;

2 конфитюрки.

Приготовление: