Гарбуз – один із найбільш улюблених продуктів осені, яким можна поласувати у будь-якому вигляді. Особливо смачним виходить варення з гарбуза, яке чудово пасуватиме як для десертів, так і в якості звичайної намазки на хліб до чаю.
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Варення з гарбуза: рецепт
Час: 30 хвилин
Порцій: розраховано на 8 людей
Гарбузова насолода / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 2 кілограми гарбуза (почищеного);
- 700 грамів цукру;
- 2 апельсини;
- 2 лимони;
- 2 чайні ложки лимонної кислоти;
- половина склянки води;
- 2 конфитюрки.
Приготування:
- Чистимо гарбуз, видаляємо насіння та нарізаємо кубиками. Кладемо у каструлю з водою та варимо, доки гарбуз не буде м'яким.
- Лимон та апельсини ошпарюємо, натираємо цедру, потім вичавлюємо сік та додаємо до гарбуза.
- Усе ретельно перебиваємо блендером. Додаємо конфитюрки і лимонну кислоту і варимо 3 хвилини.
- Додаємо цукор і варимо ще 3 хвилини.
- Гаряче варення розкладаємо по банках та перевертаємо догори дном. Після охолодження варення зберігаємо в прохолодному місці.