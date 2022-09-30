Гарбуз – один із найбільш улюблених продуктів осені, яким можна поласувати у будь-якому вигляді. Особливо смачним виходить варення з гарбуза, яке чудово пасуватиме як для десертів, так і в якості звичайної намазки на хліб до чаю.

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Варення з гарбуза: рецепт

Час: 30 хвилин

Порцій: розраховано на 8 людей

Гарбузова насолода / Фото Unsplash

Інгредієнти:

2 кілограми гарбуза (почищеного);

700 грамів цукру;

2 апельсини;

2 лимони;

2 чайні ложки лимонної кислоти;

половина склянки води;

2 конфитюрки.

Приготування: