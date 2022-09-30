Гарбуз – один із найбільш улюблених продуктів осені, яким можна поласувати у будь-якому вигляді. Особливо смачним виходить варення з гарбуза, яке чудово пасуватиме як для десертів, так і в якості звичайної намазки на хліб до чаю.

Читайте також Гастровихідні вдома: готуємо швидкі страви з курятини

Варення з гарбуза: рецепт

Час: 30 хвилин
Порцій: розраховано на 8 людей

Гарбузова насолода / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • 2 кілограми гарбуза (почищеного);
  • 700 грамів цукру;
  • 2 апельсини;
  • 2 лимони;
  • 2 чайні ложки лимонної кислоти;
  • половина склянки води;
  • 2 конфитюрки.

Приготування:

  1. Чистимо гарбуз, видаляємо насіння та нарізаємо кубиками. Кладемо у каструлю з водою та варимо, доки гарбуз не буде м'яким.
  2. Лимон та апельсини ошпарюємо, натираємо цедру, потім вичавлюємо сік та додаємо до гарбуза.
  3. Усе ретельно перебиваємо блендером. Додаємо конфитюрки і лимонну кислоту і варимо 3 хвилини.
  4. Додаємо цукор і варимо ще 3 хвилини.
  5. Гаряче варення розкладаємо по банках та перевертаємо догори дном. Після охолодження варення зберігаємо в прохолодному місці.