Вареники на Андрея несут счастье на весь год: готовим традиционное блюдо с маком и курагой

Говорят, что для того, чтобы быть счастливым в следующем году, нужно на Андрея полакомиться варениками. Именно они являются традиционным блюдом в этот день.

Сладкие вареники готовили на вечерницы, куда сходилась молодежь на гадания. Это блюдо обязательно понравится всем, кто любит сладкое.

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Вареники с маком, курагой и миндалем – пошаговый рецепт

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 10

– 4 стакана муки;– 1 стакан воды;– 1 чайная ложка растительного масла;– щепотка соли;– 300 граммов мака;– 3 столовые ложки меда;– 150 граммов миндаля;– 150 граммов кураги;– 1 чайная ложка лимонного сока;– мед и миндальные лепестки для декора.

Приготовление:

Высыпьте в широкую миску просеянную муку горкой. Сделайте небольшую ямку в муке, добавьте соль и влейте горячую воду и растительное масло. Замесите эластичное тесто и оставьте в теплом месте на 20 минут. Натрите на грубой терке миндаль, затем разотрите его в ступке. В миску с растертым миндалем добавьте сахар, мед и лимонный сок, перемешайте и поставьте в холодильник. Вымойте и замочите в горячей воде на несколько минут курагу. Затем мелко нарубите ее ножом или измельчите в блендере. Достаньте из холодильника миндаль и перемешайте его с курагой. Залейте кипятком на 10 минут мак, затем разотрите его в ступке и перемешайте с сахаром. Добавьте мак к остальной начинке. Раскатайте тесто в багет и нарежьте кусочками. С каждого кусочка раскатайте лепешку. Выложите на лепешки по столовой ложке начинки и сформуйте вареники. Варите вареники в подсоленной кипящей воде в течение 5 минут, после чего переложите на бумажное полотенце, а затем – на блюдо. Перед подачей полейте их смесью меда и оливкового масла, а сверху посыпьте миндальными лепестками.