Вареники на Андрія несуть щастя на весь рік: готуємо традиційну страву з маком і курагою
29 листопада 2023, 20:17Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Кажуть, що для того, аби бути щасливим наступного року, потрібно на Андрія поласувати варениками. Саме вони є традиційною стравою цього дня.
Солодкі вареники готували на вечорниці, куди сходилася молодь на ворожіння. Ця страва обов'язково сподобається всім, хто любить солоденьке.
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Вареники з маком, курагою та мигдалем – покроковий рецепт
- Час: 2 години
- Порцій: 10
– 4 склянки борошна;
– 1 склянка води;
– 1 чайна ложка рослинної олії;
– дрібка солі;
– 300 грамів маку;
– 3 столові ложки меду;
– 150 грамів мигдалю;
– 150 грамів кураги;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– мед та мигдалеві пелюстки для декору.
Приготування:
- Висипте в широку миску просіяне борошно гіркою. Зробіть невелику ямку в борошні, додайте туди сіль і влийте гарячу воду та рослинну олію. Замісіть еластичне тісто та залиште його в теплому місці на 20 хвилин.
- Натріть на грубій тертці мигдаль, а потім розітріть його в ступці.
- В миску з розтертим мигдалем додайте цукор, мед і лимонний сік, перемішайте та поставте в холодильник.
- Вимийте і замочіть в гарячій воді на кілька хвилин курагу. Потім дрібно нарубайте її ножем або подрібніть в блендері.
- Дістаньте з холодильника мигдаль і перемішайте його з курагою.
- Залийте окропом на 10 хвилин мак, потім розітріть його в ступці та перемішайте з цукром. Додайте мак до решти начинки.
- Розкачайте тісто в багет і наріжте шматочками. З кожного шматочка розкачайте корж. Викладіть на коржі по столовій ложці начинки та сформуйте вареники.
- Варіть вареники в підсоленій киплячій воді протягом 5 хвилин, після чого перекладіть на паперовий рушник, а потім – на блюдо. Перед подаванням полийте їх сумішшю меду та оливкової олії, а зверху посипте мигдалевими пелюстками.