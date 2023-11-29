Вареники на Андрія несуть щастя на весь рік: готуємо традиційну страву з маком і курагою

Кажуть, що для того, аби бути щасливим наступного року, потрібно на Андрія поласувати варениками. Саме вони є традиційною стравою цього дня.

Солодкі вареники готували на вечорниці, куди сходилася молодь на ворожіння. Ця страва обов'язково сподобається всім, хто любить солоденьке.

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Вареники з маком, курагою та мигдалем – покроковий рецепт

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 10

– 4 склянки борошна;– 1 склянка води;– 1 чайна ложка рослинної олії;– дрібка солі;– 300 грамів маку;– 3 столові ложки меду;– 150 грамів мигдалю;– 150 грамів кураги;– 1 чайна ложка лимонного соку;– мед та мигдалеві пелюстки для декору.

Приготування:

Висипте в широку миску просіяне борошно гіркою. Зробіть невелику ямку в борошні, додайте туди сіль і влийте гарячу воду та рослинну олію. Замісіть еластичне тісто та залиште його в теплому місці на 20 хвилин. Натріть на грубій тертці мигдаль, а потім розітріть його в ступці. В миску з розтертим мигдалем додайте цукор, мед і лимонний сік, перемішайте та поставте в холодильник. Вимийте і замочіть в гарячій воді на кілька хвилин курагу. Потім дрібно нарубайте її ножем або подрібніть в блендері. Дістаньте з холодильника мигдаль і перемішайте його з курагою. Залийте окропом на 10 хвилин мак, потім розітріть його в ступці та перемішайте з цукром. Додайте мак до решти начинки. Розкачайте тісто в багет і наріжте шматочками. З кожного шматочка розкачайте корж. Викладіть на коржі по столовій ложці начинки та сформуйте вареники. Варіть вареники в підсоленій киплячій воді протягом 5 хвилин, після чого перекладіть на паперовий рушник, а потім – на блюдо. Перед подаванням полийте їх сумішшю меду та оливкової олії, а зверху посипте мигдалевими пелюстками.