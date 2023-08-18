Вы забудете об обычном картофеле: готовим вареники с особой начинкой
18 августа 2023, 20:05Читати новину українською
Источник:odnaminyta
Вареники – одно из самых любимых блюд украинцев. У каждого есть своя любимая вариация, но никогда не стоит бояться чего-нибудь нового и особенного.
Если вам захотелось вареников, но традиционные начинки уже надоели, всегда можно воспользоваться чем-нибудь оригинальным. Например, на помощь может прийти рецепт вареников с ливером, который позволит изрядно сэкономить.
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Вареники с ливером: рецепт
Время: 1 час 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
для теста:
– 3 стакана муки;
– 170 миллилитров воды;
– 40 грамм сливочного масла;
– половина чайной ложки соли;
для начинки:
– 600 грамм субпродуктов;
– 2 лука;
– 20 грамм масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала готовим тесто. Кипятим воду, добавляем соль и масло.
- Медленно добавляем муку. Когда масса остынет, можно замешивать тесто руками.
- Тесто должно получиться плотным и эластичным. Готовое тесто накрываем полотенцем и отставляем на 30 минут.
- Субпродукты варим до готовности. Лук нарезаем и жарим. Готовые субпродукты измельчаем в фарш и смешиваем с луком.
- Солим и перчим.
- Раскатываем тесто и делаем вареники.
- Варим вареники в кипятке 5 минут. По желанию при подаче вареники можно смазать маслом, заправить жареным луком или сметаной.