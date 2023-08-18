Если вам захотелось вареников, но традиционные начинки уже надоели, всегда можно воспользоваться чем-нибудь оригинальным. Например, на помощь может прийти рецепт вареников с ливером, который позволит изрядно сэкономить.

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Вареники с ливером: рецепт

Время: 1 час 30 минут

Порций: 4

Приготовление:

  • Сначала готовим тесто. Кипятим воду, добавляем соль и масло.
  • Медленно добавляем муку. Когда масса остынет, можно замешивать тесто руками.
  • Тесто должно получиться плотным и эластичным. Готовое тесто накрываем полотенцем и отставляем на 30 минут.
  • Субпродукты варим до готовности. Лук нарезаем и жарим. Готовые субпродукты измельчаем в фарш и смешиваем с луком.
  • Солим и перчим.
  • Раскатываем тесто и делаем вареники.
  • Варим вареники в кипятке 5 минут. По желанию при подаче вареники можно смазать маслом, заправить жареным луком или сметаной.