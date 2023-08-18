Если вам захотелось вареников, но традиционные начинки уже надоели, всегда можно воспользоваться чем-нибудь оригинальным. Например, на помощь может прийти рецепт вареников с ливером, который позволит изрядно сэкономить.

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Вареники с ливером: рецепт

Время: 1 час 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты: для теста:

– 3 стакана муки;

– 170 миллилитров воды;

– 40 грамм сливочного масла;

– половина чайной ложки соли;

для начинки:

– 600 грамм субпродуктов;

– 2 лука;

– 20 грамм масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: