Якщо вам захотілося вареників, але традиційні начинки вже набридли, завжди можна скористатися чимось оригінальним. Наприклад, на допомогу може прийти рецепт вареників з лівером, який дозволить неабияк заощадити.
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Вареники з лівером: рецепт
Час: 1 година 30 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Спочатку готуємо тісто. Кип'ятимо воду, додаємо сіль та масло.
- Поволі додаємо борошно. Коли маса охолоне, можна замішувати тісто руками.
- Тісто повинне вийти щільним та еластичним. Готове тісто накриваємо рушником та відставляємо на 30 хвилин.
- Субпродукти варимо до готовності. Цибулю нарізаємо та смажимо. Готові субпродукти змелюємо у фарш та змішуємо з цибулею.
- Солимо і перчимо.
- Розкачуємо тісто та робимо вареники.
- Варимо вареники у кип'ятку 5 хвилин. За бажанням при подачі вареники можна змастити маслом, заправити смаженою цибулею або сметаною.