Якщо вам захотілося вареників, але традиційні начинки вже набридли, завжди можна скористатися чимось оригінальним. Наприклад, на допомогу може прийти рецепт вареників з лівером, який дозволить неабияк заощадити.

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Вареники з лівером: рецепт

Час: 1 година 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: для тіста:

– 3 склянки борошна;

– 170 мілілітрів води;

– 40 грамів вершкового масла;

– половина чайної ложки солі;

для начинки:

– 600 грамів субпродуктів;

– 2 цибулі;

– 20 грамів олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування: