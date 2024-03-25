Рецепт и рекомендации: сколько времени варить креветки

Приготовление креветок – это быстрый и простой способ приготовления этого морского лакомства. Правильное время варки может быть критическим для сохранения вкуса и текстуры блюда.

Известно, что недоваренные креветки могут быть жесткими, а переваренные – резиновыми. Поэтому важно знать оптимальное время варки. Вот несколько советов и рецепт для лучшего результата.

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Как правильно варить креветки

Время варки креветок зависит от их размера. Чем они больше, тем дольше их нужно варить. Независимо от размера креветок, варите их только до тех пор, пока они не изменят цвет на ярко-розовый. Добавление соли в воду помогает еще лучше раскрыть вкус этого блюда.

Вареные креветки

Время: 35 минут

35 минут Порций: 4

Особенное блюдо / Фото unsplash

– 500 грамм креветок:– 1 литр воды;– 1 столовая ложка соли.

Приготовление:

Промойте креветки под холодной водой, очистите их от оболочки и кишечника. В большой кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте соль и дайте ей раствориться. Положите креветки в кипящую воду. Варите креветки до того времени, пока они не станут розовыми и твердыми. После варки откиньте воду и быстро охладите креветки под холодной водой или в ледяной ванночке. Теперь ваши креветки готовы к подаче. Они прекрасно подходят к соусам или могут быть использованы как отдельное блюдо.

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