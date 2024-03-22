Хрустящий и питательный салат – отличная идея для ужина. Его просто готовить, а его вкус просто божественный.

Интересно Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Рецепт салата с рукколой и гранатом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Поместите рукколу в миску, очистите гранат и выньте "плоды".
  2. Смешайте руколу с гранатом, добавьте разрезанные пополам помидоры.
  3. Посыпьте все раскрошенным сыром фета и семенами подсолнечника.
  4. Приправьте салат солью, перцем и слегка сбрызните оливковым маслом.