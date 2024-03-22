Хрустящий и питательный салат – отличная идея для ужина. Его просто готовить, а его вкус просто божественный.
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Рецепт салата с рукколой и гранатом
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Поместите рукколу в миску, очистите гранат и выньте "плоды".
- Смешайте руколу с гранатом, добавьте разрезанные пополам помидоры.
- Посыпьте все раскрошенным сыром фета и семенами подсолнечника.
- Приправьте салат солью, перцем и слегка сбрызните оливковым маслом.