Достаточно будет одного движения: как варить яйца, чтобы они легко чистились

Вареные яйца появляются во многих рецептах. В их приготовлении нет никаких затруднений, но их очищение может превратиться в настоящую проблему.

Иногда очищение вареных яиц превращается в настоящую муку. Скорлупа как будто приклеивается к белку, и аккуратно ее снять просто не выходит.

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Чтобы эта проблема больше вас не беспокоила, следует пользоваться очень простыми лайфхаками.

Как варить яйца, чтобы они легко чистились

Если у вас под рукой есть лимон – тогда о проблеме с очищением яиц можете забыть. Просто положите несколько ломтиков в воду, в которой варятся яйца, и оцените результат.

Незаменимый ингредиент множества блюд / Фото Pixabay

Этот способ применим к абсолютно всем видам вареных яиц: сваренных вкрутую, с жидким желтком и даже для яиц-пашот (лимонная кислота будет способствовать лучшему "схвату" белка и не позволит ему растекаться).

Что касается скорлупы, то лимонная кислота делает ее более жесткой, благодаря чему дальнейшая очистка вареного яйца потребует одного-двух движений.

Если лимона нет, можно применить еще один ингредиент, который есть на всех кухнях – уксус. Нужно добавить в кипяток всего несколько капель, но в таком случае следует быть готовым, что кухню может наполнить неприятный запах.