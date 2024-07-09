Может показаться, что лимоны и вареные яйца – вещи абсолютно несовместимые, рассказывает Вкусно 24. Однако опытные хозяйки знают, что это сочетание дает просто замечательные результаты.

Интересно Не обманут ни на базаре, ни в магазине: как легко проверить свежесть яиц

Зачем добавлять лимоны при варке яиц

Если вы варите яйца, обязательно положите несколько ломтиков лимона в воду. Это не займет вашего времени и усилий, но потом чистить яйца будет очень легко.

Полезный трюк / Фото Unpslash

Если у вас дома нет лимона, то не беда – достаточно будет лимонного сока или лимонной кислоты. Эти простые ингредиенты гарантируют, что скорлупа в процессе чистки будет отделяться легко и непринужденно, не испытывая ваши нервы.

Кстати, скорлупу яиц, сваренных таким нехитрым способом, рекомендуют не выбрасывать, а добавлять в кофе, чтобы нейтрализовать кислое послевкусие или горечь.

Сейчас это надо знать: как за несколько минут охладить любой напиток.