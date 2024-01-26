Манная крупа хорошо усваивается организмом и считается диетическим продуктом. Она содержит много белка и крахмала, которые легко усваиваются.

Благодаря этому кишечник не получает большой нагрузки., а организм быстро насыщается. Людям с ослабленным желудочно-кишечным трактом диетологи советуют включать манку в рацион.

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Как правильно сварить манную кашу

Опытные хозяйки варят манную крупу на смеси молока и воды. Ведь каша на воде будет невкусной и пресной, а на молоке – очень сытной. Есть и другие секреты приготовления этого блюда, в частности:

Правильное соотношение крупы и жидкости. Считается, что нежную консистенцию каши можно получить при соблюдении установленных пропорций – 6 столовых ложек крупы на литр молока. Если любите жидкую манную кашу, добавьте меньше крупы Кастрюля с толстым дном. Сначала кастрюлю нужно сполоснуть холодной водой, а затем влить молоко. Тогда каша не будет пригорать, а процесс приготовления займет меньше времени. Непрерывное помешивание. Кашу нужно ежеминутно помешивать венчиком, чтобы предотвратить пригорание. Его нельзя выпускать из рук ни на минуту. Соль, сахар, масло. Для манной и других молочных каш эти ингредиенты считаются незаменимыми. Соль и сахар вводят на этапе закипания молока. Рецепт вкуснейшей манки обязательно включает сливочное масло. Густая каша. Можно сварить жидкую кашу и оставить ее на несколько минут. За это время манка набухнет, но не переварится. Оберните кастрюлю махровым полотенцем, чтобы готовое блюдо не остывало.

Подавайте готовую манку с орехами, ягодами, вареньем или шоколадной стружкой. Для украшения можно использовать листики мяты.

Настоящим гурманам может понравиться манка с бананом. Он сгустит жидкую консистенцию каши и сделает ее воздушной. Одну часть банана добавляют в кашу в виде пюре, а вторую– в виде тонких ломтиков.

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