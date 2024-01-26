Манна крупа добре засвоюється організмом та вважається дієтичним продуктом. Вона містить багато білка та крохмалю, які легко засвоюються.

Завдяки цьому кишківник не отримує великого навантаження, а організм швидко насичується. Людям з ослабленим шлунково-кишковим трактом дієтологи радять включати манку до раціону.

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Як правильно зварити манну кашу

Досвідчені господині варять манну крупу на суміші молока та води. Адже каша на воді буде несмачною та прісною, а на молоці – дуже ситною. Є й інші секрети приготування цієї страви, зокрема:

Правильне співвідношення крупи та рідини. Вважається, що ніжну консистенцію каші можна отримати за дотримання встановлених пропорцій – 6 столових ложок крупи на літр молока. Якщо любите рідку манну кашу, додайте менше крупи Каструля з товстим дном. Спочатку каструлю потрібно сполоснути холодною водою, а потім влити молоко. Тоді каша не буде пригорати, а процес приготування забере менше часу. Безперервне помішування. Кашу потрібно щохвилини помішувати вінчиком, щоб запобігти пригоранню. Його не можна випускати з рук ні на хвилину. Сіль, цукор, масло. Для манної та інших молочних каш ці інгредієнти вважаються незамінними. Сіль та цукор вводять на етапі закипання молока. Рецепт найсмачнішої манки обов'язково включає вершкове масло. Густа каша. Можна зварити рідку кашу і залишити її на кілька хвилин. За цей час манка набухне, але не перевариться. Оберніть каструлю махровим рушником, щоб готова страва не остигала.

Подавайте готову манку з горіхами, ягодами, варенням чи шоколадною стружкою. Для прикраси можна використовувати листочки м'яти.

Справжнім гурманам може сподобатися манка із бананом. Він загустить рідку консистенцію каші та зробить її повітряною. Одну частину банана додають у кашу у вигляді пюре, а другу – у вигляді тонких скибочок.

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