Манна крупа добре засвоюється організмом та вважається дієтичним продуктом. Вона містить багато білка та крохмалю, які легко засвоюються.
Завдяки цьому кишківник не отримує великого навантаження, а організм швидко насичується. Людям з ослабленим шлунково-кишковим трактом дієтологи радять включати манку до раціону.
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Як правильно зварити манну кашу
Досвідчені господині варять манну крупу на суміші молока та води. Адже каша на воді буде несмачною та прісною, а на молоці – дуже ситною. Є й інші секрети приготування цієї страви, зокрема:
- Правильне співвідношення крупи та рідини. Вважається, що ніжну консистенцію каші можна отримати за дотримання встановлених пропорцій – 6 столових ложок крупи на літр молока. Якщо любите рідку манну кашу, додайте менше крупи
- Каструля з товстим дном. Спочатку каструлю потрібно сполоснути холодною водою, а потім влити молоко. Тоді каша не буде пригорати, а процес приготування забере менше часу.
- Безперервне помішування. Кашу потрібно щохвилини помішувати вінчиком, щоб запобігти пригоранню. Його не можна випускати з рук ні на хвилину.
- Сіль, цукор, масло. Для манної та інших молочних каш ці інгредієнти вважаються незамінними. Сіль та цукор вводять на етапі закипання молока. Рецепт найсмачнішої манки обов'язково включає вершкове масло.
- Густа каша. Можна зварити рідку кашу і залишити її на кілька хвилин. За цей час манка набухне, але не перевариться. Оберніть каструлю махровим рушником, щоб готова страва не остигала.
Подавайте готову манку з горіхами, ягодами, варенням чи шоколадною стружкою. Для прикраси можна використовувати листочки м'яти.
Справжнім гурманам може сподобатися манка із бананом. Він загустить рідку консистенцію каші та зробить її повітряною. Одну частину банана додають у кашу у вигляді пюре, а другу – у вигляді тонких скибочок.