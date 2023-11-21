Малыш будет просить добавку: как сварить манную кашу вкусно и без комочков
21 ноября 2023, 10:44Читати новину українською
Источник:Shuba
Почти все дети не любят есть манную кашу из-за комочков. Однако она может быть по-настоящему вкусной – стоит только придерживаться простого алгоритма.
Добавьте в манку сухофрукты и орешки. Так она будет полезна не только для детей, но и для их родителей.
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Как сварить манную кашу без комочков
- Время: 35 минут
- Порций: 2
– 0,5 литра молока;
– 100 граммов манной крупы;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов кураги;
– 50 граммов инжира;
– 50 граммов смеси орехов;
– 50 граммов сахара;
– 20 граммов сливочного масла;
– 20 граммов отрубей.
Манка с сухофруктами будет не только вкусной, но и полезной / Фото Unsplash
Приготовление:
- Налейте молоко в кастрюлю и поставьте греться. Манную крупу прогрейте на сухой сковороде и засыпьте тонкой струйкой в кипящее молоко, постоянно помешивая. Добавьте сахар, отруби, масло и варите до готовности – ориентировочно 15 – 20 минут.
- Сухофрукты хорошо промойте в горячей воде, курагу и инжир измельчите. В конце варки добавьте их в кашу, перемешайте, доведите до кипения и выключите.
- Пусть каша настоится 20 – 30 минут, чтобы сухофрукты набухли и стали мягкими. После этого положите блюдо в тарелки, украсьте сухофруктами и орешками.