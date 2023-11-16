Вы можете брать любое фруктовое или ягодное пюре – подойдет и свежее, и консервированное. Также вместо желатина можно использовать агар-агар.

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Пошаговый рецепт домашних желейных конфет

  • Время: 25 минут + 4 часа для стабилизации
  • Порций: 6

Для любителей мишек Гамми: пошаговый рецепт полезных желейных конфет
Желейные мишки можно приготовить дома / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухнуть на 10 – 15 минут.
  2. 5 персиков без косточек взбейте блендером и протрите через сито от кожиц.
  3. К персиковому пюре добавьте мед и подогрейте на огне, чтобы пюре стало горячим.
  4. После этого добавьте желатин и начните помешивать, чтобы он расплавился.
  5. Наполните желейной массой либо одну большую форму, либо маленькие формочки. Положите в холодильник для стабилизации ориентировочно на 4 часа.