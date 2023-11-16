Для любителей мишек Гамми: пошаговый рецепт полезных желейных конфет

Вы можете брать любое фруктовое или ягодное пюре – подойдет и свежее, и консервированное. Также вместо желатина можно использовать агар-агар.

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Пошаговый рецепт домашних желейных конфет

Время : 25 минут + 4 часа для стабилизации

: 25 минут + 4 часа для стабилизации Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов фруктового или ягодного пюре (в этом рецепте используются свежие персики);

– 40 граммов желатина;

– 150 миллилитров воды;

– 2 – 2,5 столовой ложки меда.



Желейные мишки можно приготовить дома / Фото Unsplash

Приготовление:

Желатин залейте холодной водой и оставьте набухнуть на 10 – 15 минут. 5 персиков без косточек взбейте блендером и протрите через сито от кожиц. К персиковому пюре добавьте мед и подогрейте на огне, чтобы пюре стало горячим. После этого добавьте желатин и начните помешивать, чтобы он расплавился. Наполните желейной массой либо одну большую форму, либо маленькие формочки. Положите в холодильник для стабилизации ориентировочно на 4 часа.

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