Малеча проситиме добавку: як зварити манну кашу смачно і без грудочок

Додайте в манку сухофрукти та горішки. Так вона буде корисною не лише для дітей, а й для їхніх батьків.
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Як зварити манну кашу без грудочок
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
Манка з сухофруктами буде не лише смачною, а й корисною / Фото Unsplash
Приготування:
- Налийте молоко у каструлю і поставте грітися. Манну крупу прогрійте на сухій сковороді та засипте тонкою цівкою у кипляче молоко, постійно помішуючи. Додайте цукор, висівки, масло і варіть до готовності – орієнтовно 15 – 20 хвилин.
- Сухофрукти добре помийте в гарячій воді, курагу та інжир подрібніть. Наприкінці варіння додайте їх в кашу, перемішайте, доведіть до кипіння і вимкніть.
- Нехай каша настоїться 20 – 30 хвилин, щоб сухофрукти набухли й стали м'якими. Після цього покладіть страву в тарілки, прикрасьте сухофруктами та горішками.