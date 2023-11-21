Додайте в манку сухофрукти та горішки. Так вона буде корисною не лише для дітей, а й для їхніх батьків.

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Як зварити манну кашу без грудочок

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 2

Малеча проситиме добавку: як зварити манну кашу смачно і без грудочок
Манка з сухофруктами буде не лише смачною, а й корисною / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Налийте молоко у каструлю і поставте грітися. Манну крупу прогрійте на сухій сковороді та засипте тонкою цівкою у кипляче молоко, постійно помішуючи. Додайте цукор, висівки, масло і варіть до готовності – орієнтовно 15 – 20 хвилин.
  2. Сухофрукти добре помийте в гарячій воді, курагу та інжир подрібніть. Наприкінці варіння додайте їх в кашу, перемішайте, доведіть до кипіння і вимкніть.
  3. Нехай каша настоїться 20 – 30 хвилин, щоб сухофрукти набухли й стали м'якими. Після цього покладіть страву в тарілки, прикрасьте сухофруктами та горішками.