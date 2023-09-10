Нужно ли размораживать их перед приготовлением: как и сколько варить пельмени

Пельмени – это несомненно одно из самых популярных блюд в мире. Мягкие, сочные и вкусные, они могут удовлетворить голод самых требовательных гурманов.

Для того чтобы пельмени получились с невероятным вкусом, важно варить их правильно. Есть несколько секретов, которые помогут добиться идеального вкуса и текстуры.

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Как правильно варить пельмени

Для того чтобы сварить пельмени, вам понадобится всего несколько ингредиентов и девайсов, которые точно есть на вашей кухне.

Ингредиенты

пельмени;

– вода;

– соль по вкусу.

Пельмени – отличный вариант для обеда / Фото unsplash

Первым шагом в приготовлении настоящих пельменей есть подготовка воды. Выберите глубокую кастрюлю и заполните ее водой. Обычно варка пельменей требует много воды, чтобы они могли свободно плавать и не прилипать друг к другу. После того как вода дошла до кипения, добавьте примерно одну или две чайные ложки соли. Соль придаст пельменям вкус.

Следующий этап – опустите пельмени в воду. Их лучше бросать друг за другом. Для того чтобы избежать прилипания пельменей ко дну кастрюли, просто проведите шумовкой или ложкой по дну, чтобы сразу отделить пельмени, которые норовят остаться на дне.

Сколько времени варить

Время варки пельменей зависит от их размера и вида. Обычно замороженные пельмени готовятся в течение 8 – 12 минут, а свежие немного меньше. Замороженные пельмени не нужно размораживать, в противном случае они слипнутся. Главный признак того, что пельмени готовы, они поднимаются на поверхность воды.

Как подать готовое блюдо

После варки отцеживайте пельмени и подавайте их на стол горячими. Они могут быть поданы со сливочным маслом, соусом или сметаной, в зависимости от вашего вкуса.

Есть несколько