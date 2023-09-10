Для того, щоб пельмені вийшли з неймовірним смаком, важливо варити їх правильно. Є кілька секретів, які допоможуть досягнути ідеального смаку та текстури.

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Як правильно варити пельмені

Для того, щоб зварити пельмені, вам знадобиться всього кілька інгредієнтів та девайси, які точно є на вашій кухні.

Інгредієнти:

– пельмені;

– вода;

– сіль до смаку.

Пельмені – чудовий варіант для обіду / Фото unsplash

Першим кроком в приготуванні справжніх пельменів є підготовка води. Виберіть глибоку каструлю і наповніть її водою. Зазвичай варіння пельменів вимагає багато води, щоб вони могли вільно плавати і не прилипали один до одного. Після того, як вода дійшла до кипіння, додайте приблизно одну чи дві чайні ложки солі. Сіль додасть пельменям смак.

Наступний етап – опустіть пельмені у воду. Їх краще кидати один за одним. Для того, щоб уникнути прилипання пельменів до дна каструлі, просто проведіть шумівкою чи ложкою по дну, щоб відразу відокремити ті пельмені, котрі норовлять лишитися на дні.

Скільки часу варити

Час варіння пельменів залежить від їх розміру та виду. Зазвичай, заморожені пельмені готуються впродовж 8 – 12 хвилин, а свіжі трішки менше. Заморожені пельмені не потрібно розморожувати, інакше вони злипнуться. Головна ознака того, що пельмені готові вони піднімаються на поверхню води.

Як подати готову страву

Після варіння відціджуйте пельмені і подавайте їх на стіл гарячими. Вони можуть бути подані з вершковим маслом, соусом чи сметаною, в залежності від вашого смаку.

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