Правильное приготовление замороженных вареников – не такой простой процесс, каким кажется на первый взгляд. Есть ошибки, которые способны испортить блюдо до неузнаваемости, поэтому их следует знать и, соответственно, избегать.

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Как готовить замороженные вареники

В первую очередь важно, чтобы вареники были правильно заморожены. Они должны быть полностью охлаждены перед отправкой в морозилку, иначе они слипнутся, а в тесте появятся трещины, через которые в процессе варки начнет вылезать начинка.

Блюдо, которое обожают все/ Фото Shuba

Когда мы готовим замороженные вареники, сначала нужно вскипятить воду, посолить и заправить ее ложкой растительного масла. Благодаря этой простой уловке вареники будут вариться равномерно.

Огонь под кастрюлей тоже должен быть маленьким. Если огонь будет сильным, то вареники будут слипаться до готовности, а начинка может остаться холодной.

Некоторые перед приготовлением решают разморозить вареники. Это ошибка, которую следует избегать: тесто потрескается, а вареники слипнутся.

Время варки нужно считать с того момента, когда вареники окажутся на поверхности. После этого процесс должен занять еще около 5 минут. Вынимать вареники нужно по одному, чтобы тесто осталось целиком. Если вы заморозили уже готовые вареники, достаточно поместить их в кипяток на 2 – 3 минуты.