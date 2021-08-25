Поддержка равномерной температуры угля – одна из главных задач повара при приготовлении шашлыка. Именно умеренный огонь позволит хорошо прожарить мясо со всех сторон и сохранить его сочность.

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Стабильный жар можно поддерживать благодаря постоянному перемешиванию угля и удачной организации притока воздуха. Это отнимает лишние усилия, которые могут стать лишними сразу после того, как над углями появятся шампура с мясом.

Равномерная температура – главный секрет сочного шашлыка / Фото Pixabay

Жир из мяса будет капать на уголь, и из него будет "вырываться" огонь. Конечно, можно держать под рукой бутылку с водой, но в таком случае пара, будет образовываться от воды, заставит шашлык тушиться, а не жариться, что тоже не похоже на результат, которого бы нам хотелось достичь.

Решить проблему поможет обычная поваренная соль. Когда уголь будет готов к жарке, его надо посыпать солью, понадобится примерно 100 – 200 грамм. Будьте осторожны – соль, когда попадет на уголь, начнет "взрываться", поэтому стоит отойти в сторону и подождать, когда пройдет бурная реакция.

После этого можно начать готовить любимое мясо и наслаждаться им в замечательной компании.