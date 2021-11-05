Вечная классика на осенний мотив: рецепт ризотто с тыквой и белым вином

5 ноября 2021 , 17:03
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Источник:

инстаграм Владимира Ярославского

Если вы никогда не пробовали ризотто с тыквой – самое время попробовать приготовить его дома. Блюдо готовится достаточно быстро и не требует особых навыков в кулинарии.

Ризотто с тыквой – сытное и питательное блюдо, которое придется по вкусу как итальянцу, так и украинцу. Владимир Ярославский охотно поделился рецептом вкусного тыквенного ризотто, которое и сам готовит для родных.

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Простое блюдо, но как говорила моя мама, что прожила довольно долгое время в Италии – главный секрет: чуть больше масла и немного больше пармезана, чем обычно,
 –  прокомментировал Ярославский.

К готовому ризотто можно добавлять тыквенные семечки, обжаренные кусочки прошуто или бекона или подавать к столу сразу по приготовлению.

Рецепт ризотто из тыквы

Время: 50 минут
Порции: 2


Ризотто из тыквы / Фото Ярославского

Ингредиенты:
–  120 г риса арборио;
–  30 г репчатого лука;
–  40 г белого сухого вина;
–  250 г нарезанной кубиком тыквы;
–  15 г оливкового масла;
–  35 г сливочного масла;
–  80 г тертого пармезана;
–  овощной бульон (500-600 мл).

Приготовление:

  1. Нарежьте мелкими кубиками лук и обжарьте на оливковом масле.
  2. Добавьте на сковородку нарезанную кубиком тыкву и перемешайте с луком.


Продукты для блюда / Фото Ярославского

  1. Высыпьте к овощам рис и перемешайте.
  2. Влейте вино и выварите его.
  3. Влейте в рис овощной бульон несколькими порциями, посолите его и готовьте блюдо при постоянном помешивании.
  4. Через 20 – 23 минуты добавьте к ризотто любимые травы и перемешайте.

Когда рис достаточно плотный, но уже почти готов – я проверяю на пальцах, чтобы твердая середина делилась на 2 – 3 части, когда растираешь зернышко,
 –  прокомментировал Владимир Ярославский.

  1. Достаньте из блюда веточки ароматных трав и добавьте сливочное масло. Вымешайте блюдо и добавьте пармезан.


Ризотто из тыквы / Фото Ярославского

  1. Ризотто подают сразу же, не ждут пока оно остынет. Можно добавлять к блюду тыквенные семечки, любой сыр, оливковое масло и жареный хрустящий бекон. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак