Вечная классика на осенний мотив: рецепт ризотто с тыквой и белым вином
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Если вы никогда не пробовали ризотто с тыквой – самое время попробовать приготовить его дома. Блюдо готовится достаточно быстро и не требует особых навыков в кулинарии.
Ризотто с тыквой – сытное и питательное блюдо, которое придется по вкусу как итальянцу, так и украинцу. Владимир Ярославский охотно поделился рецептом вкусного тыквенного ризотто, которое и сам готовит для родных.
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Простое блюдо, но как говорила моя мама, что прожила довольно долгое время в Италии – главный секрет: чуть больше масла и немного больше пармезана, чем обычно,
– прокомментировал Ярославский.
К готовому ризотто можно добавлять тыквенные семечки, обжаренные кусочки прошуто или бекона или подавать к столу сразу по приготовлению.
Рецепт ризотто из тыквы
Время: 50 минут
Порции: 2
Ризотто из тыквы / Фото Ярославского
– 120 г риса арборио;
– 30 г репчатого лука;
– 40 г белого сухого вина;
– 250 г нарезанной кубиком тыквы;
– 15 г оливкового масла;
– 35 г сливочного масла;
– 80 г тертого пармезана;
– овощной бульон (500-600 мл).
Приготовление:
- Нарежьте мелкими кубиками лук и обжарьте на оливковом масле.
- Добавьте на сковородку нарезанную кубиком тыкву и перемешайте с луком.
Продукты для блюда / Фото Ярославского
- Высыпьте к овощам рис и перемешайте.
- Влейте вино и выварите его.
- Влейте в рис овощной бульон несколькими порциями, посолите его и готовьте блюдо при постоянном помешивании.
- Через 20 – 23 минуты добавьте к ризотто любимые травы и перемешайте.
Когда рис достаточно плотный, но уже почти готов – я проверяю на пальцах, чтобы твердая середина делилась на 2 – 3 части, когда растираешь зернышко,
– прокомментировал Владимир Ярославский.
- Достаньте из блюда веточки ароматных трав и добавьте сливочное масло. Вымешайте блюдо и добавьте пармезан.
Ризотто из тыквы / Фото Ярославского
- Ризотто подают сразу же, не ждут пока оно остынет. Можно добавлять к блюду тыквенные семечки, любой сыр, оливковое масло и жареный хрустящий бекон. Приятного аппетита!