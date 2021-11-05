Ризотто з гарбузом – ситна та поживна страва, яка прийде до смаку як італійцю, так і українцю. Володимир Ярославський залюбки поділився рецептом смачного гарбузового ризотто, яке й сам готує для рідних.
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Проста страва, але як казала моя мама, що прожила досить тривалий час в Італії – головний секрет: трохи більше масла і трохи більше пармезану, ніж зазвичай,
– прокоментував Ярославський.
До готового ризотто можна додавати гарбузове насіння, обсмажені шматочки прошуто чи бекону або подавати до столу одразу по приготуванню.
Рецепт ризотто з гарбуза
- Час: 50 хвилин
- Порції: 2
Ризотто з гарбуза / Фото Ярославського
Приготування:
- Наріжте дрібними кубиками цибулю та обсмажте на оливковій олії.
- Додайте на сковорідку нарізаний кубиком гарбуз та перемішайте з цибулею.
Продукти для страви / Фото Ярославського
- Висипте до овочів рис та перемішайте.
- Влийте вино та виваріть його.
- Влийте до рису овочевий бульйон кількома порціями, посоліть його та готуйте страву при постійному помішуванні.
- Через 20 – 23 хвилини додайте до ризотто улюблені трави та перемішайте.
Коли ще рис досить щільний, але вже майже готовий – я перевіряю на пальцях, щоб тверда середина ділилася на 2 – 3 частини, коли розтираєш зернятко,
– прокоментував Володимир Ярославський.
- Дістаньте зі страви гілочки ароматних трав та додайте вершкове масло. Вимішайте страву та додайте пармезан.
Ризотто з гарбуза / Фото Ярославського
- Різотто подають одразу ж, не чекають доки воно охолоне. Можна додавати до страви гарбузове насіння, будь-який сир, оливкову олію та смажений хрумкий бекон. Смачного!