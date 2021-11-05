Ризотто з гарбузом – ситна та поживна страва, яка прийде до смаку як італійцю, так і українцю. Володимир Ярославський залюбки поділився рецептом смачного гарбузового ризотто, яке й сам готує для рідних.

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Проста страва, але як казала моя мама, що прожила досить тривалий час в Італії – головний секрет: трохи більше масла і трохи більше пармезану, ніж зазвичай,
– прокоментував Ярославський.

До готового ризотто можна додавати гарбузове насіння, обсмажені шматочки прошуто чи бекону або подавати до столу одразу по приготуванню.

Рецепт ризотто з гарбуза

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 2


Ризотто з гарбуза / Фото Ярославського

Приготування:

  1. Наріжте дрібними кубиками цибулю та обсмажте на оливковій олії.
  1. Додайте на сковорідку нарізаний кубиком гарбуз та перемішайте з цибулею.


Продукти для страви / Фото Ярославського

  1. Висипте до овочів рис та перемішайте.
  1. Влийте вино та виваріть його.
  1. Влийте до рису овочевий бульйон кількома порціями, посоліть його та готуйте страву при постійному помішуванні.
  1. Через 20 – 23 хвилини додайте до ризотто улюблені трави та перемішайте.

Коли ще рис досить щільний, але вже майже готовий – я перевіряю на пальцях, щоб тверда середина ділилася на 2 – 3 частини, коли розтираєш зернятко,
– прокоментував Володимир Ярославський.

  1. Дістаньте зі страви гілочки ароматних трав та додайте вершкове масло. Вимішайте страву та додайте пармезан.


Ризотто з гарбуза / Фото Ярославського

  1. Різотто подають одразу ж, не чекають доки воно охолоне. Можна додавати до страви гарбузове насіння, будь-який сир, оливкову олію та смажений хрумкий бекон. Смачного!