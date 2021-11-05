Ризотто з гарбузом – ситна та поживна страва, яка прийде до смаку як італійцю, так і українцю. Володимир Ярославський залюбки поділився рецептом смачного гарбузового ризотто, яке й сам готує для рідних.

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Проста страва, але як казала моя мама, що прожила досить тривалий час в Італії – головний секрет: трохи більше масла і трохи більше пармезану, ніж зазвичай,

– прокоментував Ярославський.

До готового ризотто можна додавати гарбузове насіння, обсмажені шматочки прошуто чи бекону або подавати до столу одразу по приготуванню.

Рецепт ризотто з гарбуза

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 2



Ризотто з гарбуза / Фото Ярославського

Інгредієнти:

– 120 г рису арборіо;

– 30 г ріпчастої цибулі;

– 40 г білого сухого вина;

– 250 г нарізаного кубиком гарбуза;

– 15 г оливкової олії;

– 35 г вершкового масла;

– 80 г тертого пармезану;

– овочевий бульйон (500 – 600 мл).

Приготування:

Наріжте дрібними кубиками цибулю та обсмажте на оливковій олії.

Додайте на сковорідку нарізаний кубиком гарбуз та перемішайте з цибулею.



Продукти для страви / Фото Ярославського

Висипте до овочів рис та перемішайте.

Влийте вино та виваріть його.

Влийте до рису овочевий бульйон кількома порціями, посоліть його та готуйте страву при постійному помішуванні.

Через 20 – 23 хвилини додайте до ризотто улюблені трави та перемішайте.

Коли ще рис досить щільний, але вже майже готовий – я перевіряю на пальцях, щоб тверда середина ділилася на 2 – 3 частини, коли розтираєш зернятко,

– прокоментував Володимир Ярославський.

Дістаньте зі страви гілочки ароматних трав та додайте вершкове масло. Вимішайте страву та додайте пармезан.



Ризотто з гарбуза / Фото Ярославського