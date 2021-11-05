Ризотто с тыквой – сытное и питательное блюдо, которое придется по вкусу как итальянцу, так и украинцу. Владимир Ярославский охотно поделился рецептом вкусного тыквенного ризотто, которое и сам готовит для родных.

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Простое блюдо, но как говорила моя мама, что прожила довольно долгое время в Италии – главный секрет: чуть больше масла и немного больше пармезана, чем обычно,

– прокомментировал Ярославский.

К готовому ризотто можно добавлять тыквенные семечки, обжаренные кусочки прошуто или бекона или подавать к столу сразу по приготовлению.

Рецепт ризотто из тыквы

Время: 50 минут

Порции: 2



Ризотто из тыквы / Фото Ярославского

Ингредиенты:

– 120 г риса арборио;

– 30 г репчатого лука;

– 40 г белого сухого вина;

– 250 г нарезанной кубиком тыквы;

– 15 г оливкового масла;

– 35 г сливочного масла;

– 80 г тертого пармезана;

– овощной бульон (500-600 мл).

Приготовление:

Нарежьте мелкими кубиками лук и обжарьте на оливковом масле. Добавьте на сковородку нарезанную кубиком тыкву и перемешайте с луком.



Продукты для блюда / Фото Ярославского

Высыпьте к овощам рис и перемешайте. Влейте вино и выварите его. Влейте в рис овощной бульон несколькими порциями, посолите его и готовьте блюдо при постоянном помешивании. Через 20 – 23 минуты добавьте к ризотто любимые травы и перемешайте.

Когда рис достаточно плотный, но уже почти готов – я проверяю на пальцах, чтобы твердая середина делилась на 2 – 3 части, когда растираешь зернышко,

– прокомментировал Владимир Ярославский.

Достаньте из блюда веточки ароматных трав и добавьте сливочное масло. Вымешайте блюдо и добавьте пармезан.



Ризотто из тыквы / Фото Ярославского