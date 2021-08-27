Верещака – блюдо украинской кухни, главным ингредиентом которого являются свиные ребрышки. Традиционно для этого блюда использовали свекольный квас, но Евгений Клопотенко подготовил для читателей рецепт на темном квасе – повар обожает эксперименты.

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Рецепт верещаки

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6


Приготовление верещаки / Фото Клопотенка

Приготовление:

  1. Нарежьте ребра, посолите их и поперчите. Очистите чеснок от шелухи и выжмите через пресс к мясу.


Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

  1. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте ребра до румяной корочки.


Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

  1. Переложите обжаренные ребра в противень и посыпьте орегано.
  2. Влейте к мясу квас.


Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте ребра течение часа.
  2. Готовые ребра переложите в глубокую тарелку и накройте фольгой.
  3. Сок из мяса и оставшийся в противне квас перелейте в небольшой сотейник и выпаривайте в течение 15 минут на маленьком огне.
  4. Смешайте муку и мягкое сливочное масло. Добавьте массу к соусу и перемешивайте его до загустения.


Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

  1. Подавайте ребра к столу обильно полив их соусом и посыпьте сухарями.
  2. Мелко нарежьте петрушку и по желанию посыпьте блюдо. Приятного аппетита!