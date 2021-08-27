Верещака – блюдо украинской кухни, главным ингредиентом которого являются свиные ребрышки. Традиционно для этого блюда использовали свекольный квас, но Евгений Клопотенко подготовил для читателей рецепт на темном квасе – повар обожает эксперименты.

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Рецепт верещаки

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4 – 6



Приготовление верещаки / Фото Клопотенка

Ингредиенты:

– 1 кг свиных ребер;

– 1 л темного кваса;

– 1 головка чеснока;

– 2 – 3 ст. л. подсолнечного масла;

– 1 ч. л. орегано;

– 2 ст. л. муки;

– 50 г сливочного масла;

– 1 ст. л. панировочных сухарей;

– 2 – 3 веточки петрушки;

– соль по вашему вкусу;

– черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление:

Нарежьте ребра, посолите их и поперчите. Очистите чеснок от шелухи и выжмите через пресс к мясу.



Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте ребра до румяной корочки.



Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

Переложите обжаренные ребра в противень и посыпьте орегано. Влейте к мясу квас.



Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте ребра течение часа. Готовые ребра переложите в глубокую тарелку и накройте фольгой. Сок из мяса и оставшийся в противне квас перелейте в небольшой сотейник и выпаривайте в течение 15 минут на маленьком огне. Смешайте муку и мягкое сливочное масло. Добавьте массу к соусу и перемешивайте его до загустения.



Приготовление верещаки / Фото Клопотенко