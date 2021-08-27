Верещака – блюдо украинской кухни, главным ингредиентом которого являются свиные ребрышки. Традиционно для этого блюда использовали свекольный квас, но Евгений Клопотенко подготовил для читателей рецепт на темном квасе – повар обожает эксперименты.
Читайте также Небанальные блюда с маринованной курицей: китайская лапша, пряный рис и лаваш с баклажанами
Рецепт верещаки
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление верещаки / Фото Клопотенка
Приготовление:
- Нарежьте ребра, посолите их и поперчите. Очистите чеснок от шелухи и выжмите через пресс к мясу.
Приготовление верещаки / Фото Клопотенко
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте ребра до румяной корочки.
Приготовление верещаки / Фото Клопотенко
- Переложите обжаренные ребра в противень и посыпьте орегано.
- Влейте к мясу квас.
Приготовление верещаки / Фото Клопотенко
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте ребра течение часа.
- Готовые ребра переложите в глубокую тарелку и накройте фольгой.
- Сок из мяса и оставшийся в противне квас перелейте в небольшой сотейник и выпаривайте в течение 15 минут на маленьком огне.
- Смешайте муку и мягкое сливочное масло. Добавьте массу к соусу и перемешивайте его до загустения.
Приготовление верещаки / Фото Клопотенко
- Подавайте ребра к столу обильно полив их соусом и посыпьте сухарями.
- Мелко нарежьте петрушку и по желанию посыпьте блюдо. Приятного аппетита!