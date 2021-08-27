Верещака – страва української кухні, головним інгредієнтом якої є свинячі реберця. Традиційно для цієї страви використовували буряковий квас, але Євген Клопотенко підготував для читачів рецепт на темному квасі – кухар обожнює експерименти.

Читайте також Небанальні страви з маринованою куркою: китайська локшина, пряний рис та лаваш із баклажанами

Рецепт верещаки

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Приготування верещаки / Фото Клопотенка

Приготування:

  1. Наріжте ребра, посоліть їх та поперчіть. Почистіть часник від лушпиння та вичавіть через прес до м'яса.


Приготування верещаки / Фото Клопотенка

  1. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте ребра до рум'яної скоринки.


Приготування верещаки / Фото Клопотенка

  1. Перекладіть обсмажені ребра в деко для випікання та посипте орегано.
  1. Влийте до м'яса квас.


Приготування верещаки / Фото Клопотенка

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте ребра протягом години.
  1. Готові ребра перекладіть в глибоку тарілку та накрийте фольгою.
  1. Сік з м'яса та квас, що залишився в деко перелийте у невеликий сотейник та випарюйте протягом 15 хвилин на маленькому вогні.
  1. Змішайте борошно та м'яке вершкове масло. Додайте масу до соусу та перемішуйте його до загустіння.


Приготування верещаки / Фото Клопотенка

  1. Подавайте ребра до столу рясно поливши його соусом та посипте сухарями.
  1. Дрібно наріжте петрушку та за бажанням посипте страву. Смачного!