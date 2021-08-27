Верещака – страва української кухні, головним інгредієнтом якої є свинячі реберця. Традиційно для цієї страви використовували буряковий квас, але Євген Клопотенко підготував для читачів рецепт на темному квасі – кухар обожнює експерименти.
Читайте також Небанальні страви з маринованою куркою: китайська локшина, пряний рис та лаваш із баклажанами
Рецепт верещаки
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування верещаки / Фото Клопотенка
Приготування:
- Наріжте ребра, посоліть їх та поперчіть. Почистіть часник від лушпиння та вичавіть через прес до м'яса.
Приготування верещаки / Фото Клопотенка
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте ребра до рум'яної скоринки.
Приготування верещаки / Фото Клопотенка
- Перекладіть обсмажені ребра в деко для випікання та посипте орегано.
- Влийте до м'яса квас.
Приготування верещаки / Фото Клопотенка
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте ребра протягом години.
- Готові ребра перекладіть в глибоку тарілку та накрийте фольгою.
- Сік з м'яса та квас, що залишився в деко перелийте у невеликий сотейник та випарюйте протягом 15 хвилин на маленькому вогні.
- Змішайте борошно та м'яке вершкове масло. Додайте масу до соусу та перемішуйте його до загустіння.
Приготування верещаки / Фото Клопотенка
- Подавайте ребра до столу рясно поливши його соусом та посипте сухарями.
- Дрібно наріжте петрушку та за бажанням посипте страву. Смачного!