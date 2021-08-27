Что такое верещака и как ее приготовить дома: рецепт от шеф-повара

27 августа 2021 , 14:04
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Евгений Клопотенко

Украинская кухня чрезвычайно колоритна. К сожалению, много рецептов затерялось в веках, утратило популярность и подзабылось. Евгений Клопотенко, стремясь возродить древнюю украинскую кухню, поделился рецептом весьма интересного блюда – верещаки.

Верещака – это обжаренные, а затем запеченные в квасе свиные ребрышки. Обычно для этого блюда используется свекольный квас, но Евгений Клопотенко решил готовить на темном хлебном – повар обожает экспериментировать.

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Рецепт верещаки

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6


Приготовление верещаки / Фото Клопотенка

Ингредиенты:
– 1 кг свиных ребер;
– 1 л темного кваса;
– 1 головка чеснока;
– 2 – 3 ст. л. подсолнечного масла;
– 1 ч. л. орегано;
– 2 ст. л. муки;
– 50 г сливочного масла;
– 1 ст. л. панировочных сухарей;
– 2 – 3 веточки петрушки;
– соль по вашему вкусу;
– черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте ребра, посолите их и поперчите. Очистите чеснок от шелухи и выжмите через пресс к мясу.


Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

  1. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте ребра до румяной корочки.


Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

  1. Переложите обжаренные ребра в противень и посыпьте орегано.
  2. Влейте к мясу квас.


Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте ребра течение часа.
  2. Готовые ребра переложите в глубокую тарелку и накройте фольгой.
  3. Сок из мяса и оставшийся в противне квас  перелейте в небольшой сотейник и выпаривайте в течение 15 минут на маленьком огне.
  4. Смешайте муку и мягкое сливочное масло. Добавьте массу к соусу и перемешивайте его до загустения.


Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

  1. Подавайте ребра к столу обильно полив их соусом и посыпьте сухарями.
  2. Мелко нарежьте петрушку и по желанию посыпьте блюдо. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак