Что такое верещака и как ее приготовить дома: рецепт от шеф-повара
Источник:Евгений Клопотенко
Украинская кухня чрезвычайно колоритна. К сожалению, много рецептов затерялось в веках, утратило популярность и подзабылось. Евгений Клопотенко, стремясь возродить древнюю украинскую кухню, поделился рецептом весьма интересного блюда – верещаки.
Верещака – это обжаренные, а затем запеченные в квасе свиные ребрышки. Обычно для этого блюда используется свекольный квас, но Евгений Клопотенко решил готовить на темном хлебном – повар обожает экспериментировать.
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Рецепт верещаки
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление верещаки / Фото Клопотенка
– 1 кг свиных ребер;
– 1 л темного кваса;
– 1 головка чеснока;
– 2 – 3 ст. л. подсолнечного масла;
– 1 ч. л. орегано;
– 2 ст. л. муки;
– 50 г сливочного масла;
– 1 ст. л. панировочных сухарей;
– 2 – 3 веточки петрушки;
– соль по вашему вкусу;
– черный молотый перец по вашему вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте ребра, посолите их и поперчите. Очистите чеснок от шелухи и выжмите через пресс к мясу.
Приготовление верещаки / Фото Клопотенко
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте ребра до румяной корочки.
Приготовление верещаки / Фото Клопотенко
- Переложите обжаренные ребра в противень и посыпьте орегано.
- Влейте к мясу квас.
Приготовление верещаки / Фото Клопотенко
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте ребра течение часа.
- Готовые ребра переложите в глубокую тарелку и накройте фольгой.
- Сок из мяса и оставшийся в противне квас перелейте в небольшой сотейник и выпаривайте в течение 15 минут на маленьком огне.
- Смешайте муку и мягкое сливочное масло. Добавьте массу к соусу и перемешивайте его до загустения.
Приготовление верещаки / Фото Клопотенко
- Подавайте ребра к столу обильно полив их соусом и посыпьте сухарями.
- Мелко нарежьте петрушку и по желанию посыпьте блюдо. Приятного аппетита!