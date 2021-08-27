Что такое верещака и как ее приготовить дома: рецепт от шеф-повара

Украинская кухня чрезвычайно колоритна. К сожалению, много рецептов затерялось в веках, утратило популярность и подзабылось. Евгений Клопотенко, стремясь возродить древнюю украинскую кухню, поделился рецептом весьма интересного блюда – верещаки.

Верещака – это обжаренные, а затем запеченные в квасе свиные ребрышки. Обычно для этого блюда используется свекольный квас, но Евгений Клопотенко решил готовить на темном хлебном – повар обожает экспериментировать.

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Рецепт верещаки

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4 – 6



Приготовление верещаки / Фото Клопотенка

– 1 кг свиных ребер;– 1 л темного кваса;– 1 головка чеснока;– 2 – 3 ст. л. подсолнечного масла;– 1 ч. л. орегано;– 2 ст. л. муки;– 50 г сливочного масла;– 1 ст. л. панировочных сухарей;– 2 – 3 веточки петрушки;– соль по вашему вкусу;– черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление:

Нарежьте ребра, посолите их и поперчите. Очистите чеснок от шелухи и выжмите через пресс к мясу.



Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте ребра до румяной корочки.



Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

Переложите обжаренные ребра в противень и посыпьте орегано. Влейте к мясу квас.



Приготовление верещаки / Фото Клопотенко

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте ребра течение часа. Готовые ребра переложите в глубокую тарелку и накройте фольгой. Сок из мяса и оставшийся в противне квас перелейте в небольшой сотейник и выпаривайте в течение 15 минут на маленьком огне. Смешайте муку и мягкое сливочное масло. Добавьте массу к соусу и перемешивайте его до загустения.



Приготовление верещаки / Фото Клопотенко