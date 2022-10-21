Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом вкусной и сытной вертуты со шпинатом и домашним сыром. Повар уверяет, что такое блюдо охотно будут есть дети, ведь его вкус настолько завершен, что у них не будет никаких сомнений: есть или нет. А мы знаем, как тяжело накормить детей таким продуктом как шпинат.
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Рецепт вертуты со шпинатом
- Время: 60 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов.
- Для приготовления теста смешайте все ингредиенты в чаше комбайна и замесите. Оно должно получиться однородным и эластичным.
- Раскатайте все по поверхности, присыпанной мукой, тонким слоем. Смажьте поверхность теста тонким слоем растительного масла.
- Для начинки измельчите зелень шпината, лука, смешайте со сметаной и сыром. Сдобрите все солью и перемешайте. Выложите начинку на край теста и постепенно заворачивайте рулетом. Скрутите вертуту кругом или как у Эктора и смажьте яйцом.
- Отправьте в духовку все выпекаться до готовности теста.
Приятного тебе аппетита!