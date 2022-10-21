Український шеф-кухар колумбійського походження, Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачної та ситної вертути зі шпинатом та домашнім сиром. Кухар запевняє, що таку страву залюбки їстимуть діти, адже її смак настільки довершений, що у них не буде жодних сумнівів: їсти чи ні. А ми знаємо, як важко нагодувати дітей таким продуктом, як шпинат.

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Рецепт вертути зі шпинатом

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

– 1 чайна ложка солі;

– 175 мілілітрів теплої води;

– 1 столова ложка олії.

Для начинки:

– 300 грамів шпинату

– 50 грамів цибулі

– 50 грамів зелені

– 100 грамів домашнього сиру

– 50 грамів сметани

– сіль.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів.

Для приготування тіста змішайте всі інгредієнти у чаші комбайна та замісіть. Воно повинне вийти однорідним та еластичним.

Розкачайте все на поверхні, присипаній борошном, тонким шаром. Змастіть поверхню тіста тонким шаром олії.

Для начинки подрібніть зелень шпинату, цибулю, змішайте зі сметаною та сиром. Присмачте все сіллю та перемішайте. Викладіть начинку на край тіста, та поступово загортайте рулетом. Скрутіть вертуту колом, або як у Ектора, та змастіть яйцем.

Відправте все в духовку випікатися до готовності тіста.

Смачного!