Український шеф-кухар колумбійського походження, Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачної та ситної вертути зі шпинатом та домашнім сиром. Кухар запевняє, що таку страву залюбки їстимуть діти, адже її смак настільки довершений, що у них не буде жодних сумнівів: їсти чи ні. А ми знаємо, як важко нагодувати дітей таким продуктом, як шпинат.
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Рецепт вертути зі шпинатом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів.
- Для приготування тіста змішайте всі інгредієнти у чаші комбайна та замісіть. Воно повинне вийти однорідним та еластичним.
- Розкачайте все на поверхні, присипаній борошном, тонким шаром. Змастіть поверхню тіста тонким шаром олії.
- Для начинки подрібніть зелень шпинату, цибулю, змішайте зі сметаною та сиром. Присмачте все сіллю та перемішайте. Викладіть начинку на край тіста, та поступово загортайте рулетом. Скрутіть вертуту колом, або як у Ектора, та змастіть яйцем.
- Відправте все в духовку випікатися до готовності тіста.
Смачного!