Осенняя вертута с тыквой и грушей: рецепт не только для тех, кто думает о фигуре

25 октября 2021 , 15:28
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Питаться полезно – вовсе не значит сидеть на одних гречке и брокколи. Мы подготовили для вас рецепт вкусной и при этом здоровой выпечки с тыквой и грушей.

Вертута, или завиванец, – традиционная украинская выпечка. Готовят ее из вытяжного теста и начиняют вишнями, яблоками, любимыми другими фруктами и ягодами. Мы приготовим вертуту тыквой и грушей.

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Вертута с грушево-тыквенной начинкой

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6


Вертута с тыквой / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
 – 320 г цельнозерновой муки;
 – 100 мл теплой воды;
 – 1 сырое куриное яйцо;
 – 100 мл оливкового масла;
 – соль.
Для начинки:
 – 1 кг тыквы;
 – 1 средняя груша;
 – подсластитель;
 – молотая корица.

Приготовление:

  1. Для приготовления начинки очистите тыкву от кожуры и удалите семена. Натрите мякоть тыквы на средней терке и оставьте постоять на 15 – 20 минут.
     
  2. Отожмите мякоть тыквы через марлю, чтобы избавиться от лишнего сока.
     
  3. Натрите грушу на терке и смешайте с тыквой. Добавьте подсластитель и молотую корицу. Перемешайте начинку для вертуты.
     
  4. Для приготовления теста отделите белок от желтка.
     
  5. Яичный белок смешайте с щепоткой соли, теплой водой и 4 столовыми ложками масла.
     
  6. Небольшими порциями добавляйте к белковой смеси муку и перемешивайте.
     
  7. Замесите эластичное тесто. Заверните его в пищевую пленку и оставьте постоять 20 – 30 минут.
     
  8. Формируем вертуту: разделите тесто на три части. Каждую из них раскатайте тонким слоем.
     
  9. Чтобы удобнее закручивать вертуту, переложите слой теста на тонкое кухонное полотенце.
     
  10. Выложите начинку на тесто (оставьте 7 – 10 сантиметров свободными).
     
  11. Заверните края теста на начинку и сформируйте рулет швом вниз.
     
  12. Укройте противень слоем пергамента для выпекания, смажьте его маслом.
     
  13. Переложите вертуту на противень и смажьте верх теста желтком.
     
  14. Выпекайте вертуту с тыквой в течение 40 – 45 минут в духовке разогретой до 200 градусов.
     
  15. Готовую выпечку посыпьте слоем сахарной пудры. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак