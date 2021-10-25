Осенняя вертута с тыквой и грушей: рецепт не только для тех, кто думает о фигуре
25 октября 2021 , 15:28Читати новину українською
Источник:инстаграм Fat Killers
Питаться полезно – вовсе не значит сидеть на одних гречке и брокколи. Мы подготовили для вас рецепт вкусной и при этом здоровой выпечки с тыквой и грушей.
Вертута, или завиванец, – традиционная украинская выпечка. Готовят ее из вытяжного теста и начиняют вишнями, яблоками, любимыми другими фруктами и ягодами. Мы приготовим вертуту тыквой и грушей.
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Вертута с грушево-тыквенной начинкой
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Вертута с тыквой / Фото Fat Killers
– 320 г цельнозерновой муки;
– 100 мл теплой воды;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 100 мл оливкового масла;
– соль.
Для начинки:
– 1 кг тыквы;
– 1 средняя груша;
– подсластитель;
– молотая корица.
Приготовление:
- Для приготовления начинки очистите тыкву от кожуры и удалите семена. Натрите мякоть тыквы на средней терке и оставьте постоять на 15 – 20 минут.
- Отожмите мякоть тыквы через марлю, чтобы избавиться от лишнего сока.
- Натрите грушу на терке и смешайте с тыквой. Добавьте подсластитель и молотую корицу. Перемешайте начинку для вертуты.
- Для приготовления теста отделите белок от желтка.
- Яичный белок смешайте с щепоткой соли, теплой водой и 4 столовыми ложками масла.
- Небольшими порциями добавляйте к белковой смеси муку и перемешивайте.
- Замесите эластичное тесто. Заверните его в пищевую пленку и оставьте постоять 20 – 30 минут.
- Формируем вертуту: разделите тесто на три части. Каждую из них раскатайте тонким слоем.
- Чтобы удобнее закручивать вертуту, переложите слой теста на тонкое кухонное полотенце.
- Выложите начинку на тесто (оставьте 7 – 10 сантиметров свободными).
- Заверните края теста на начинку и сформируйте рулет швом вниз.
- Укройте противень слоем пергамента для выпекания, смажьте его маслом.
- Переложите вертуту на противень и смажьте верх теста желтком.
- Выпекайте вертуту с тыквой в течение 40 – 45 минут в духовке разогретой до 200 градусов.
- Готовую выпечку посыпьте слоем сахарной пудры. Приятного аппетита!