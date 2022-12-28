Неторопливое наслаждение: особый рецепт запеченной ветчины в медово-горчичной глазури с колой
28 декабря 2022, 19:45Читати новину українською
Источник:ВВС
Сочная ветчина – это всегда хороший выбор для главного блюда на праздничный стол. При медленном приготовлении она сохраняет всю сочность, а глазурь из горчицы и меда сделает ее вкус неповторимым.
При запекании ветчины главная задача каждого кулинара – сохранить сочность мяса. Существует много способов достичь желаемого результата, но самый простой – воспользоваться медленным приготовлением.
Актуально Как изменилась область гостеприимства в сегодняшних реалиях: вызовы и тенденции
Если вы любите хрустящую корочку, то этот рецепт также вам подойдет, ведь в конце мы воспользуемся грилем.
Рецепт ветчины медленного запекания в медово-горчичной глазури
Время: 6 часов
Порций: 10
Непревзойденный вкус / Фото Slow Cooker Club
Ингредиенты:
- 2 килограмма ветчины;
- 1 луковица;
- 2 литра колы;
- 50 грамм жидкого меда;
- 1 столовая ложка французской горчицы.
Приготовление:
- Ветчину и нарезанный лук кладем в чашу мультиварки и заливаем колой (она должна покрыть мясо).
- Включаем сильный режим и готовим не менее 6 часов.
- Вынимаем мясо из мультиварки и осторожно срезаем верхний слой кожуры. Ножом рисуем ромбы по всему куску мяса.
- Смешиваем мед и горчицу. поливаем мясо и готовим в духовке в режиме гриль 7 – 8 минут. Вынимаем мясо из духовки, накрываем фольгой и даем "отдохнуть" 7 – 8 минут.