При запіканні шинки головне завдання кожного кулінара – зберегти соковитість м'яса. Існує багато способів досягнути бажаного результату, але найпростіший – скористатися повільним приготуванням.

Актуально Як змінилась галузь гостинності в сьогоднішніх реаліях: виклики та тенденції

Якщо ви любите хрустку скоринку, то цей рецепт також вам підійде, адже наприкінці ми скористаємося грилем.

Рецепт шинки повільного запікання у медово-гірчичній глазурі

Час: 6 годин

Порцій: 10

Неперевершений смак / Фото Slow Cooker Club

Інгредієнти:

2 кілограми шинки;

1 цибулина;

2 літри коли;

50 грамів рідкого меду;

1 столова ложка французької гірчиці.

Приготування: