При запекании ветчины главная задача каждого кулинара – сохранить сочность мяса. Существует много способов достичь желаемого результата, но самый простой – воспользоваться медленным приготовлением.

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Если вы любите хрустящую корочку, то этот рецепт также вам подойдет, ведь в конце мы воспользуемся грилем.

Рецепт ветчины медленного запекания в медово-горчичной глазури

Время: 6 часов

Порций: 10

Непревзойденный вкус / Фото Slow Cooker Club

Ингредиенты:

2 килограмма ветчины;

1 луковица;

2 литра колы;

50 грамм жидкого меда;

1 столовая ложка французской горчицы.

Приготовление: