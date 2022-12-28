При запекании ветчины главная задача каждого кулинара – сохранить сочность мяса. Существует много способов достичь желаемого результата, но самый простой – воспользоваться медленным приготовлением.

Актуально Как изменилась область гостеприимства в сегодняшних реалиях: вызовы и тенденции

Если вы любите хрустящую корочку, то этот рецепт также вам подойдет, ведь в конце мы воспользуемся грилем.

Рецепт ветчины медленного запекания в медово-горчичной глазури

Время: 6 часов

Порций: 10

Непревзойденный вкус / Фото Slow Cooker Club

Ингредиенты:

  • 2 килограмма ветчины;
  • 1 луковица;
  • 2 литра колы;
  • 50 грамм жидкого меда;
  • 1 столовая ложка французской горчицы.

Приготовление:

  1. Ветчину и нарезанный лук кладем в чашу мультиварки и заливаем колой (она должна покрыть мясо).
  2. Включаем сильный режим и готовим не менее 6 часов.
  3. Вынимаем мясо из мультиварки и осторожно срезаем верхний слой кожуры. Ножом рисуем ромбы по всему куску мяса.
  4. Смешиваем мед и горчицу. поливаем мясо и готовим в духовке в режиме гриль 7 – 8 минут. Вынимаем мясо из духовки, накрываем фольгой и даем "отдохнуть" 7 – 8 минут.